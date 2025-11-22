Suscribete a
ABC Premium
Copa Davis
España firma otra gesta y jugará ante Italia por su séptima Ensaladera

Prisión para el hombre que intentó estrangular y acuchilló a una prostituta 'trans' en Palencia

La Policía Nacional acudió al inmueble tras un aviso de los vecinos y derribó la puerta para salvar la vida de la mujer

Isabel Blanco alerta sobre la violencia de género en los jóvenes: «No normalicemos actitudes que creíamos superadas»

Una patrulla de Policía Local en Palencia, en una imagen de archivo
Una patrulla de Policía Local en Palencia, en una imagen de archivo Ical

C. R. M.

Valladolid

Cuando los agentes tiraron la puerta abajo, encontraron a un hombre y a una mujer ensangrentados por el forcejeo. Botella de vidrio rota y múltiples heridas en el cuello de ella porque, según apuntaban los primeros informes, él había intentado asfixiarla con un trozo de ... cuerda. Este sábado se ha notificado que el presunto agresor, de 33 años, ha ingresado en el Centro Penitenciario de la Moraleja tras decretarse para él prisión preventiva.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app