Prisión para el hombre que intentó estrangular y acuchilló a una prostituta 'trans' en Palencia

Cuando los agentes tiraron la puerta abajo, encontraron a un hombre y a una mujer ensangrentados por el forcejeo. Botella de vidrio rota y múltiples heridas en el cuello de ella porque, según apuntaban los primeros informes, él había intentado asfixiarla con un trozo de ... cuerda. Este sábado se ha notificado que el presunto agresor, de 33 años, ha ingresado en el Centro Penitenciario de la Moraleja tras decretarse para él prisión preventiva.

Tal y como se ha indicado después de las pesquisas de estos días, el varón habría pagado a la mujer para mantener relaciones sexuales en un piso situado en el número 128 de la calle Mayor Principal, quedando ambos en pleno centro de la capital palentina.

No obstante, una fuerte discusión alertó a los vecinos el pasado miércoles de madrugada, que hablaron de gritos pidiendo auxilio. Varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local acudieron al inmueble después del aviso del 112. Como el sospechoso se negaba a abrir la puerta, los agentes se vieron obligados a derribarla, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Ep.

Una vez dentro, lograron reducir al hombre, que se mostraba agresivo y llevaba una botella rota en la mano. En una de las habitaciones encontraron a la víctima, una mujer 'trans' de 29 años y de nacionalidad cubana, con múltiples heridas y signos evidentes de agresión, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Río Carrión, donde permanece ingresada en la UCI.

La policía ha descartado una relación sentimental previa entre agresor y víctima, algo que impide que se considere legalmente violencia de género. Aunque inicialmente se habló de que ambos podrían haberse conocido en Internet, los indicios apuntan ahora a que el encuentro se produjo para proporcionar servicios de prostitución.

El detenido, que cuenta con varios antecedentes por conductas violentas, ha pasado a disposición judicial y se encuentra acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El caso continúa bajo investigación judicial, si bien, hasta ahora, los investigadores de la Policía Nacional han instruido el atestado policial, han llevado a cabo una «rigurosa y científica» inspección ocular técnico policial, han tomado declaración a varias personas, y han elaborado un informe donde se detalla al juez los elementos de imputación y se aporta las pruebas incriminatorias. Todo ello ha llevado a que se decrete su ingreso en la cárcel de Dueñas (Palencia) ante la gravedad del delito.