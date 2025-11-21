Suscribete a
ABC Premium

Isabel Blanco alerta sobre la violencia de género en los jóvenes: «No normalicemos actitudes que creíamos superadas»

«No es normal que te controlen por el móvil ni que te digan que no te pongas esa falda», advierte la vicepresidenta de la Junta

Pena de 30 años de cárcel para dos hermanos por agresión sexual a una joven a la que dejaron atada en un gallinero

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura el I Congreso regional 'Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar'
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura el I Congreso regional 'Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar' Ical
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las nuevas tecnologías también suponen un «reto» en la lucha contra la «lacra» de la violencia machista, pues en torno a ellas surgen otras formas de ejercerlas que tienen «especialmente» como víctimas a las más jóvenes, ha advertido este viernes la consejera de Familia ... e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Lo ha hecho durante su participación en Zamora de la primera edición del Congreso Regional 'Violencia de género: prevenir, invertir y restaurar', donde ha alertado de que «actitudes que creíamos superadas, que ya habían pasado, las estamos volviendo a ver».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app