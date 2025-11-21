Las nuevas tecnologías también suponen un «reto» en la lucha contra la «lacra» de la violencia machista, pues en torno a ellas surgen otras formas de ejercerlas que tienen «especialmente» como víctimas a las más jóvenes, ha advertido este viernes la consejera de Familia ... e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Lo ha hecho durante su participación en Zamora de la primera edición del Congreso Regional 'Violencia de género: prevenir, invertir y restaurar', donde ha alertado de que «actitudes que creíamos superadas, que ya habían pasado, las estamos volviendo a ver».

Así, la también vicepresidenta se ha dirigido especialmente a «las más jóvenes», a quienes ha advertido: «No es normal que te controlen por el móvil; no es normal que te digan que no te pongas esa falda; no es normal que te digan con quién estabas o a qué hora has llegado».

«No normalicemos esas situaciones porque no lo son», ha recalcado Blanco, quien apuntó que desde las administraciones se han de «poner todos los recursos para lucha contra la violencia machista». En este sentido, ha destacado el aumento de los recursos por parte de la Junta de Castilla y León para la atención a las víctimas y la consolidación del sistema de protección.

«Es importante transmitir a las mujeres un mensaje de seguridad», respecto a la incidencia de la violencia machista. «Nuestra obligación no es solo protegerlas. Que cuando fallan los sistemas, no se hable de disfunciones o incidencias puntuales, sino que se traslade ese mensaje de seguridad a las mujeres y que, además de estar protegidas, se sientan seguras», ha manifestado.