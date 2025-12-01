Frenan un intento de ocupación en un edificio del centro de Palencia que va a ser demolido
La Policía Local encontró en el interior del inmueble a una mujer, que aseguró que llevaba viviendo 15 días allí junto a un hombre y sus hijas
La Policía Local frustró el pasado sábado el intento de ocupación de la vivienda de un inmueble situado en el centro de Palencia y que será demolido próximamente.
El propietario dio aviso al teléfono de emergencias 1-1-2, donde advirtió de que en el ... segundo piso de un edificio de su propiedad se había reemplazado la cerradura de una de las viviendas y que los hechos habían tenido que ocurrir recientemente, dado que él cursa visitas regulares a dicho inmueble, con el objetivo de evitar ocupaciones antes de que sea demolido, detalla la Policía Local a través de un comunicado.
Precisamente, una de esas visitas permitió detectar los hechos y que patrullas de Policía Local se personasen en cuestión de minutos en el inmueble.
Una mujer de 34 años abrió la puerta a los agentes, asegurando llevaba viviendo allí 15 días junto a un hombre y sus hijas menores de edad, aunque en ese momento se encontraba sola. Para contrastar esa afirmación, los agentes pidieron acceder al inmueble, a lo que ella accedió voluntariamente.
Ya en el interior, los efectivos encontraron al varón de 37 años escondido tras la puerta de un dormitorio. Tras identificarlo y registrarlo, los agentes pudieron comprobar que sobre él pesa una condena de localización permanente. Asimismo, durante la inspección, se encontró el bombín forzado y la caja del nuevo instalado y no se encontraron efectos personales que determinasen que se hacía vida allí.
En apoyo con Policía Nacional, los agentes informaron a los identificados de las implicaciones penales y civiles de sus actos y accedieron a abandonar el inmueble.
Por su parte, el propietario fue informado de los derechos que le asisten y se le invitó a reemplazar la cerradura para evitar que pudieran volver a ocupar la vivienda de un edificio sobre el cual hay un proyecto de demolición en vigor.
