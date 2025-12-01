Suscribete a
Frenan un intento de ocupación en un edificio del centro de Palencia que va a ser demolido

La Policía Local encontró en el interior del inmueble a una mujer, que aseguró que llevaba viviendo 15 días allí junto a un hombre y sus hijas

Valladolid

La Policía Local frustró el pasado sábado el intento de ocupación de la vivienda de un inmueble situado en el centro de Palencia y que será demolido próximamente.

El propietario dio aviso al teléfono de emergencias 1-1-2, donde advirtió de que en el ... segundo piso de un edificio de su propiedad se había reemplazado la cerradura de una de las viviendas y que los hechos habían tenido que ocurrir recientemente, dado que él cursa visitas regulares a dicho inmueble, con el objetivo de evitar ocupaciones antes de que sea demolido, detalla la Policía Local a través de un comunicado.

