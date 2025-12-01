Frenan un intento de ocupación en un edificio del centro de Palencia que va a ser demolido

La Policía Local frustró el pasado sábado el intento de ocupación de la vivienda de un inmueble situado en el centro de Palencia y que será demolido próximamente.

El propietario dio aviso al teléfono de emergencias 1-1-2, donde advirtió de que en el ... segundo piso de un edificio de su propiedad se había reemplazado la cerradura de una de las viviendas y que los hechos habían tenido que ocurrir recientemente, dado que él cursa visitas regulares a dicho inmueble, con el objetivo de evitar ocupaciones antes de que sea demolido, detalla la Policía Local a través de un comunicado.

Precisamente, una de esas visitas permitió detectar los hechos y que patrullas de Policía Local se personasen en cuestión de minutos en el inmueble. Una mujer de 34 años abrió la puerta a los agentes, asegurando llevaba viviendo allí 15 días junto a un hombre y sus hijas menores de edad, aunque en ese momento se encontraba sola. Para contrastar esa afirmación, los agentes pidieron acceder al inmueble, a lo que ella accedió voluntariamente. Ya en el interior, los efectivos encontraron al varón de 37 años escondido tras la puerta de un dormitorio. Tras identificarlo y registrarlo, los agentes pudieron comprobar que sobre él pesa una condena de localización permanente. Asimismo, durante la inspección, se encontró el bombín forzado y la caja del nuevo instalado y no se encontraron efectos personales que determinasen que se hacía vida allí. Noticia Relacionada Fallece un hombre de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco ABC En el accidente, que tuvo lugar en la calle San Juan, se vieron involucrados tres turismos En apoyo con Policía Nacional, los agentes informaron a los identificados de las implicaciones penales y civiles de sus actos y accedieron a abandonar el inmueble. Por su parte, el propietario fue informado de los derechos que le asisten y se le invitó a reemplazar la cerradura para evitar que pudieran volver a ocupar la vivienda de un edificio sobre el cual hay un proyecto de demolición en vigor.

