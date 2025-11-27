Suscribete a
Alicia Gallego encabezará la lista de UPL a las elecciones autonómicas de 2026

El Consejo General de la formación refrenda por unanimidad la designación de la actual secretaria general, procuradora en las Cortes y alcaldesa de Santa María del Páramo

Alicia Gallego, nueva líder de UPL, ofrece trabajo «serio» frente a quienes hacen «política de salsa rosa y corrupción»

La secretaria general entrante de la UPL, Alicia Gallego, en una imagen de archivo
La secretaria general entrante de la UPL, Alicia Gallego, en una imagen de archivo

León

El Consejo General de Unión del Pueblo Leonés (UPL) refrendó por unanimidad este miércoles, 26 de noviembre, la designación de Alicia Gallego, secretaria general de la formación leonesista desde junio de 2025, como cabeza de lista para las elecciones autonómicas del próximo año.

Gallego ... liderará una candidatura que buscará «seguir creciendo» después de los «históricos» resultados vividos en el año 2022, donde la formación leonesista triplicó su representación. Jurista de formación, es uno de los símbolos y claves de este avance y reafirmación del leonesismo y se convertirá, de esta manera, en la primera candidata de UPL a las Cortes autonómicas, según apuntó la formación en un comunicado.

