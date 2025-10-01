La alcaldesa de Palencia irá a una cuestión de confianza si fracasan los presupuestos para 2026: «No hay otra alternativa»

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado este martes que se someterá a una cuestión de confianza si el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2026 no ve la luz y tienen que prorrogarse los de 2025. Así lo ha indicado en una rueda de prensa junto al concejal de Hacienda, Carlos Hernández, donde éste ha precisado que «no hay otra alternativa».

El equipo de gobierno iniciará en días las negociaciones con los grupos políticos y los tres concejales no adscritos, cuyos votos son clave, y que recibirán antes de la tercera semana de este mes el borrador de las cuentas. Si el presupuesto no se aprueba, Andrés se someterá a una cuestión de confianza. Si no obtiene el respaldo del Pleno, los grupos tendrán 30 días para proponer un candidato alternativo a la Alcaldía con 13 votos.

De lo contrario, los presupuestos se aprobarán automáticamente. «Me daría pena, no miedo, un cambio en el gobierno, porque este equipo se ha dejado la piel» ,ha expresado la alcaldesa, quien ha destacado los avances en ordenar las finanzas y transformar la ciudad.

El presupuesto priorizará tres ejes: medioambiente, con foco en el mantenimiento, limpieza y embellecimiento de la ciudad; cultura, como motor económico y turístico; y vivienda, con proyectos como las 150 viviendas de protección oficial en San Antonio para anticiparse a problemas de acceso.

«Palencia necesita impulso, no podemos conformarnos con prorrogar presupuestos», defendió Andrés, quien ha criticado la política de vivienda de la Junta de Castilla y León y ha abogado por ampliar el parque público para atraer población.