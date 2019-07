Tudanca acusa a Maroto de empadronarse en Segovia «de forma fraudulenta» El líder socialista tacha de «absoluto escándalo» que los populares de Castilla y León quieran colocar en el Senado a una persona que «ha atentado contra la integridad territorial de Castilla y León»

El portavoz del Grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado este martes al vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, de empadronarse en Segovia de «forma fraudulenta» y con el único propósito de ser elegido como senador autonómico por Castilla y León. El político vasco se encontrará esta tarde con los votos en contra del PSOE para ocupar la Cámara Alta, tal y como ha explicado el líder socialista.

Según explicó el líder del PSCL, para poder empadronarse en un municipio la ley exige que exista una «residencia habitual» y que se «resida en ese lugar la mitad de los días del año». El político vasco «ni ha vivido allí ni va a hacerlo», ha considerado Tudanca, quien ha explicado que su formación esperará a ver si Maroto resulta esta tarde elegido o no como senador por Castilla y León para decidir si toma medidas para denunciar la situación.

«Si no resulta elegido, la semana que viene no estará empadronado allí», ha asegurado convencido el portavoz del PSOE, que ha tildado de «absoluto escándalo» que los populares de Castilla y León quieran colocar en el Senado a una persona que, a su juicio, no sólo no tiene vinculación con la Comunidad, sino que «ha atentado contra la integridad territorial de Castilla y León» al defender en el pasado que el Condado burgalés de Treviño fuese anexionado a Álava

Maroto, que se quedó sin escaño por su provincia, Álava, tras las pasadas elecciones generales, aspira ahora a llegar a la Cámara Alta como senador por Castilla y León, después de que el PP de Castilla y León haya propuesto su nombre para el cargo. Tras las pasadas elecciones, el PSOE tiene dos «plazas» en el Senado para las que ha propuesto a la secretaria provincial de Valladolid, Teresa López, y el líder de Juventudes Socialistas, Fran Díaz.

Las propuestas se votan esta tarde en las Cortes de Castilla y León en una lista única, por lo que si el PSOE rechaza a Maroto echará para atrás también a sus dos candidatos. Para salir adelante la propuesta del vicesecretario de Organización del PP necesita los votos de su formación y Ciudadanos.