Sanidad Los sindicatos vuelven a rechazar el decreto para incentivar a los médicos Sáez Aguado quiere seguir negociando y aprobar la norma este año

MONTSE SERRADOR

Valladolid Actualizado: 22/11/2018 09:04h

Los representantes de los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad han rechazado, por segunda vez consecutiva, el borrador de decreto presentado por la Consejería de Sanidad con el que se pretende regular medidas para incentivar a los médicos a ocupar las plazas de difícil cobertura. Con dicha norma, en la que el departamento de Antonio Sáez Aguado lleva meses trabajando, se intenta paliar el déficit de profesionales de Atención Primaria en zonas rurales de la Comunidad, especialmente en las más periféricas.

El citado documento ya fue rechazado hace un mes por todos los representantes sindicales en la Mesa Sectorial que exigen que, además de los incentivos profesionales, se incluyan primas económicas, un posibilidad que por el momento es rechazada por la Consejería que se dio un tiempo para recibir propuestas y elaborar otro borrador. Sin embargo, el nuevo texto es muy parecido al anterior, por lo que han vuelto a mostrar su más absoluto rechazo, lo que ha obligado a la Consejería a recoger de nuevo su iniciativa para intentar «darla otra vuelta». Sáez Aguado aseguró a ABC que su intención es seguir negociando, aunque ya fuera de la Mesa Sectorial, para poder llegar a una postura intermedia. Es más, no rechaza por completo la medida de los incentivos económicos, aunque mantiene que existen muchas dificultades, incluidas las legales, para ponerlas en marcha. Anunció, eso sí, que su objetivo es que el decreto esté aprobado antes de que finalice el año.

Y es que para los representantes en este órgano consultivo (el Sindicato Médico, Satse, CC.OO., UGT, y CSIF), la Consejería sigue sin poner sobre la mesa incentivos económicos que hagan que las plazas sin cubrir sean más atractivas, una medida que sí se contempla en otras comunidades autónomas. Sáez Aguado mantiene que este tipo de primas no tienen una cobertura legislativa en Castilla y León. De hecho, para su puesta en marcha tendría que incluirse la medida en la ley de acompañamiento de los presupuestos y, a día de hoy, no parece que en 2019 los vaya a haber.

«Muy abierto y ambiguo»

La secretaria de Acción Sindical de Satse, Patricia San Martín, explicó a ABC que el documento presentado ayer era «muy abierto y ambiguo y no concretaba nada». Así, señaló que no fijan cuales son los puestos de difícil cobertura, de forma que hasta que la plaza no está ocupada no se la otorga esta calificación. Tampoco describe cómo se aplicarían los supuestos incentivos profesionales recogidos en el borrador de decreto. Frente a ello, San Martín apuesta por que se añada una categoría más a las cuatro ya existentes para abonar el complemento en función del número de tarjetas sanitarias y de la zona en la que se encuentra el centro de salud. Otra de las críticas de las organizaciones sindicales se refiere al hecho de que el decreto sólo haga referencia al ámbito de la Atención Primaria, cuando la falta de profesionales sanitarios también se está produciendo en los centros hospitalarios más pequeños, como es el caso de Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Ponferrada.

Las ventajas

Lo cierto es que el documento entregado ayer recoge prácticamente las mismas medidas que el anterior. Así se incluyen cinco medidas: flexibilización del horario; valoración como mérito en los concursos de traslados; disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal y valoración como mérito en el baremo de las bolsas de empleo temporal. También puntuará más en la carrera profesional y tendrán prioridad en las actividades de formación y en investigación.