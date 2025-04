Se querellan contra el presidente de la Diputación de Valladolid por colgar en su fachada la bandera LGTBI Abogados Cristianos justifica su decisión en «una sentencia reciente del Tribunal Supremo» que «prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos»

La Asociación Española de Abogados Cristianos presentó una querella por prevaricación contra el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, por colgar en la fachada del edificio Pimentel la bandera LGTBI, según trasladó en un comunicado la organización, que recordó que «una sentencia reciente del Tribunal Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos». La organización de juristas sigue el mismo procedimiento que con el alcalde de Cádiz, José María González «Kichi».

Solicita además medidas cautelarísimas para obligar a las dos administraciones a retirar dicha bandera de sus fachadas a la mayor brevedad posible.

«Representa a una parte de la ciudadanía»

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, insistió en que «se trata del mismo caso que con las banderas independentistas». «No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía», defendió.

Castellanos desveló que «en un escrito la Diputación respondió a la petición de Abogados Cristianos asegurando que no se trata de una bandera sino de una colgadura». Por ello, afirmó: «Esperamos que Conrado Íscar sea inhabilitado por reírse así de las leyes y de las sentencias del Tribunal Supremo».

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo fija como doctrina que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».