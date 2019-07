Maroto, en la tribuna de invitados de las Cortes de Castilla y León, durante su elección como senador autonómico - F. HERAS

El PSOE trata de «desempadronar» a Maroto para que no sea senador Si el Ayuntamiento de Sototalbos no le da de baja como exige, la formación lo pedirá por via administrativa dentro de una semana