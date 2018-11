Sanidad Los profesionales abogan por ordenar recursos y adaptarlos al territorio para «salvar» la Sanidad Protagonistas de la sanidad pública de Castilla y León trasladan a ABC su visión de la realidad actual y aportan soluciones a corto plazo que, a su juicio, pasan por redefinir el modelo asistencial

MONTSE SERRADOR

Las movilizaciones ciudadanas se repiten en la comunidad en respuesta a los problemas de la Atención Primaria en el mundo rural -con déficit de médicos de familia y pediatras- y a la falta de profesionales especialistas en los hospitales de menor dimensión. Protagonistas de la sanidad pública de Castilla y León trasladan a ABC su visión de la realidad actual y aportan soluciones a corto plazo que, a su juicio, pasan por redefinir el modelo asistencial para hacerlo compatible con una comunidad como Castilla y León, tan extensa y despoblada, donde la movilidad es la clave. Recuperar el gasto sanitario y fidelizar a los facultativos para que no abandonen la región, así como incentivar económicamente las plazas de difícil cobertura, son otras de las medidas propuestas por quienes coinciden en aprobar -la mayoría con nota alta- a la sanidad de Castilla y León, en la que destacan, sobre todo, la labor de sus profesionales.

Javier Pellegrini,

Vpte. de la Sociedad de Pediatría de A. P.

¿Cómo cree que es la asistencia sanitaria pública?

La asistencia que presenta la comunidad es buena. Pero la sanidad pública está en riesgo. Hay que cuidarla porque se mantiene a costa del esfuerzo que hacen los profesionales para que no se resienta la calidad de la atención. Pero estos están llegando al límite en ese esfuerzo. Actualmente podemos poner un 7, pero es fácil que esta nota baje en los próximos tiempos. En atención primaria falta presupuesto. En Castilla y León se destina un 17% del presupuesto de salud, lejos del 25 aconsejado por todos los organismos internacionales, incluida la OMS. Hay falta de relevo generacional. Se forman la mitad de los médicos de familia que se necesita y muchos de los formados se van fuera de la Comunidad. Hay una sobrecarga sobre los profesionales y una inadecuada organización de los recursos. Un 17 % de los médicos del medio urbano tienen cupos de más de 1.500 pacientes y un 30% de los del medio rural tienen menos de 500, pero tienen que atender muchos núcleos de población, de forma que pasan gran parte de la jornada laboral en desplazamientos. Ya se partía de una situación de sobrecarga anterior a la crisis, que ha empeorado con las acumulaciones, al tener que asumir la tarea de varios.

¿Por qué se llega al déficit de especialistas y a los problemas de Atención Primaria en el medio rural?

Hay responsables. La falta de presupuesto se debe a la falta de apuesta por el desarrollo de una Atención Primaria potente sobre la que se apoye el sistema. La falta de relevo se debe a una mala planificación de los recursos humanos durante muchos años. Por una parte, se forman pocos profesionales; por otra, el trabajo que se les ofrece es de mala calidad. Desde hace años el único trabajo al que tienen acceso los médicos de familia que se van formando es el de médico de área, y es precario en cuanto a condiciones laborales y profesionales. El problema de la organización tampoco se ha querido abordar a fondo hasta ahora. Pero se necesita que todos los agentes implicados, incluidas otras consejerías, se sienten a analizarlo y busquen otros modelos organizativos posibles.

¿Cuáles serían las medidas a corto plazo para llegar a soluciones?

Aumentar el presupuesto destinado a atención primaria, llegando al 25 % aconsejado, aumentando las plantillas de médicos de familia que deberían suponer al menos el 50% de los médicos. También habría que incrementar el número de plazas de estos profesionales en el sistema MIR, de forma que supongan el 50% de las plazas. Además, se debería eliminar la figura de médico de área, y sustituirla por médico de equipo, con un cupo a su cargo y unas condiciones laborales aceptables. Y, por último, hay que analizar a fondo la organización de la atención en esta comunidad, empleando todos los medios que la tecnología pone a nuestro alcance para la mejor utilización de los recursos

¿Qué otros problemas en la sanidad pública le preocupan?

Preocupa sobre todo que los profesionales podamos claudicar en cualquier momento. El sobreesfuerzo que se está haciendo puede pasar factura en cualquier momento y si los profesionales claudican, el sistema se colapsa.

¿Qué es lo mejor de la sanidad de Castilla y León?

Sin duda, lo mejor son sus profesionales.

Elvira Callejo

Pta. Sociedad Medicina de Familia de CyL

¿Cómo cree que es la asistencia sanitaria pública?

Es buena. Si hubiera que poner una nota yo le pondría un ocho, pero es una pena porque hubiese sido fácilmente mejorable si se hubieran hecho las cosas en tiempo y forma, sobre todo en la Atención Primaria en el mundo rural y en la falta de especialistas.

¿Por qué se llega al déficit de especialistas y a los problemas de Atención Primaria en el medio rural?

Hay una causa fundamental y es la inexplicable falta de previsión de nuestros gestores. Es increíble. Si hay algo fácil de calcular es la edad de jubilación de los profesionales y no lo han hecho ni a nivel regional ni nacional. No se ha hecho nada para aumentar las plazas MIR. Y ahora la mayoría de los pediatras que acaban como ya no pueden estar en los hospitales públicos porque se ha hecho la renovación, se van a la medicina privada porque les ofrecen más que en la pública.

¿Cuáles serían las medidas a corto plazo para llegar a soluciones?

A corto plazo las medidas que aporten soluciones son complicadas porque para formar un pediatra se necesitan once años. La falta de previsión ha sido notable y tan ilógica que uno no se explica como nuestros gestores han podido llegar a esto y no han aumentado en años anteriores las plazas. Ahora mismo es muy difícil cubrir con pediatras zonas alejadas porque los profesionales trabajan donde quieren y tu no puedes mandarlos a la zona más recóndita de Castilla y León sin ofrecerles nada porque pueden trabajar en cualquier otro sitio porque no hay paro. Así que u ofreces más sueldo o más puntuación. Es decir, usted váyase un año o dos a determinada zona de difícil acceso pero va a puntuar el doble y yo me comprometo a sacar un concurso de traslados permanente para que se pueda ir en cuanto tenga puntos. Irse a un sitio donde va a ganar lo mismo que en una capital y va a puntuar lo mismo no tiene sentido.

¿Qué otros problemas en la sanidad pública le preocupan?

En Atención Primaria la gran cantidad de pacientes que se tienen que atender en determinadas zonas urbanas, aunque en las rurales hay pocos y los profesionales se ven obligados a hacer muchísimos kilómetros. Tengo muy claro que el concepto de pediatra de área que se montó para que un profesional fuese por varios centros de salud haciendo las revisiones es una figura obsoleta. Ahora hay que tender no a que un pediatra vaya un martes a un centro de salud a hacer revisiones y el resto de los días no lo atienda nadie, sino que hay que colocarlo de lunes a viernes de ocho a tres en un centro de salud central y que los niños se desplacen allí. Los padres son jóvenes y no tienen problemas de movilidad y tendríamos a los menores mucho mejor atendidos en un centro de salud central. En Madrid se tarda más en llegar a un consultorio que aquí en trasladarse a otro municipio. Parece que por coger un coche los niños están desatendidos. No tiene sentido que haya pediatras que vayan a centros de salud con poquísimos críos a 150 kilómetros de Salamanca, los martes y cada quince días. Estoy hablando, por ejemplo, de Salamanca a Fuentes de Oñoro, cuando los menores pueden ser atendidos todos los días en el Centro de Salud de Ciudad Rodrígo que está a 20 minutos.

¿Qué es lo mejor de la sanidad de Castilla y León?

Sin duda, sus profesionales. Esto va adelante por ellos. El mejor tesoro de la Sanidad de Castilla y León son sus profesionales.

Mercedes Gago

Secretaria regional de Satse

¿Cómo cree que es la asistencia sanitaria pública?

La sanidad de Castilla y León está muy bien valorada por los usuarios. Esto es debido, en gran medida, a la calidad de los cuidados que prestan sus profesionales. Es el caso de los enfermeros, que pese a ser de los peor remunerados del Sistema, consiguen que las condiciones de trabajo no interfieran en la atención a la población. Sin embargo las grandes listas de espera son lo que más disgusta y en los últimos años no disminuyen. Consideramos que los recursos públicos deben utilizarse al 100% a lo largo de todo el año, evitando recurrir a conciertos privados. La Atención Primaria está perdiendo su esencia, tenemos profesionales que hacen muchos kilómetros y debido a la falta de sustituciones, cada vez se da menos continuidad en la asistencia. Esta rotación de profesionales hace que los usuarios cada día estén más descontentos y aumenten las agresiones y los profesionales cada vez estén más quemados. Mi nota es un siete.

¿Por qué se llega al déficit de especialistas y a los problemas de Atención Primaria en el medio rural?

Los problemas a los que se enfrenta la Atención Primaria rural no solo dependen de la falta de profesionales, también de la extensión de la Comunidad, lo que hace necesario un abordaje integral para mejorar el modelo actual. En la mayoría de las ocasiones sólo se habla de médicos, pero existen otros profesionales como las enfermeras donde también tienen dificultades a la hora de realizar sustituciones. Y de ello hay responsables. Responsables de que el sistema funcione correctamente y de una gestión adecuada de los recursos.

¿Cuáles serían las medidas a corto plazo para llegar a soluciones?

Si se habilitasen medidas dinámicas, posibilidad de traslados frecuentes, incentivos que no vayan en detrimento de otros compañeros... se podría conseguir paliar algunos de estos problemas en cierta medida. También es necesaria la total cobertura de las ausencias y permisos; reducir las diferencias retributivas de los profesionales de Enfermería respecto a otras comunidades, y una mejor gestión de la bolsa de empleo de Enfermería porque se ha agotado a los dos meses de entrar en funcionamiento.

¿Qué otros problemas en la sanidad pública le preocupan?

Debe hacerse una verdadera educación para la salud desde la infancia y los enfermeros están plenamente capacitados para ello de modo que pueden hacer prevención y detección de problemas de salud física, psicológica y/o emocional.

¿Qué es lo mejor de la sanidad de Castilla y León?

Sin duda, lo mejor de la Sanidad pública son sus profesionales.

Luis Ocampo

Pvoz. de las plataformas por la Sanidad Pública

¿Cómo cree que es la asistencia sanitaria pública?

En nuestra Comunidad hemos tenido durante años una asistencia sanitaria pública de gran calidad. Pero desde finales de la década de los noventa y muy especialmente desde 2012, se produce un proceso de deterioro tanto a nivel de Atención Primaria como de la Especializada. Ésto se refleja en lo que ya es un déficit asistencial inasumible por falta de personal sanitario en el mundo rural, así como la existencia de una lista de espera absolutamente inaceptable tanto en primeras consultas de atención especializada, como de pruebas diagnósticas y tratamientos quirúrgicos. El impacto sobre la morbi-mortalidad, va a ser significativamente diferente según la clase social a la que se pertenezca. A la situación actual le pondría un aprobado raspado, pero al proceso en el que está inmerso nuestro Sistema le pondría un suspenso rotundo.

¿Por qué se llega al déficit de especialistas y a los problemas de Atención Primaria en el medio rural?

Hay varios niveles que influyen en lo que está ocurriendo. Primero, la presión de los intereses privados para debilitar al Sistema Público de Salud. Otro nivel que ha influido de forma importante son los recortes puestos en marcha durante la crisis. Hay un tercer nivel que es la falta de profesionales y la falta de recursos materiales, directamente relacionado con los recortes. Por supuesto que hay responsables y son esencialmente los que han tenido la tarea de gestionar el sistema en los últimos años, que en el caso de nuestra Comunidad ha sido absolutamente deficiente.

¿Cuáles serían las medidas a corto plazo para llegar a soluciones?

Consideramos que hay que tomar medidas urgentísimas, entre ellas está ofertar condiciones suficientemente atractivas, desde el punto laboral y profesional, al sinfín de trabajadores y trabajadoras de los diversos niveles, pero especialmente médicos, que se han ido de la Comunidad. Por supuesto que para que la situación se pueda revertir es imprescindible que dimita el equipo de dirección de la Consejería, que ha demostrado su total incapacidad para gestionar nuestra sanidad.

¿Qué otros problemas en la sanidad pública le preocupan?

Hay diferentes problemas pero es clave la reproducción del propio sistema sanitario que ahora está condicionado por las políticas totalmente ineficientes de la Consejería, incapaz de reproducirse.

¿Qué es lo mejor de la sanidad de Castilla y León?

Desde las plataformas consideramos que lo mejor de la sanidad de Castilla y León son los pacientes con su implicación en la defensa del Sistema. Por supuesto, también que los recursos humanos son un valor imprescindible.

José Luis Díaz Villarig

Pte. del Consejo de Colegios de Médicos de CyL

¿Cómo cree que es la asistencia sanitaria pública?

Tenemos un sistema sanitario de gran calidad, muy accesible, equitativo, con una cartera de servicios muy completa, lo que hace que el índice de satisfacción de los ciudadanos sea muy alto y con unos profesionales sanitarios con una gran formación, dedicación, entrega y compromiso. De nota la pongo un ocho.

¿Por qué se llega al déficit de especialistas y a los problemas de Atención Primaria en el medio rural?

Fundamentalmente por la mala gestión que la administración pública hace de los profesionales sanitarios, donde la planificación se hace a corto plazo; por un modelo arcaico en cuanto a su dimensionamiento territorial, donde los intereses partidistas, junto con los recortes derivados de la crisis, han impedido el abordaje técnico de la soluciones. Hay un desaprovechamiento de los médicos, que se ha manifestado fundamentalmente en Atención Primaria, pero que también se está haciendo presente en los hospitales, a lo que se suma una política de jubilaciones basada únicamente en criterios economicistas.

¿Cuáles serían las medidas a corto plazo para llegar a soluciones?

Hay que revisar el modelo asistencial de la Atención Primaria, donde se debe primar la accesibilidad de calidad sobre el paternalismo que la administración y los partidos políticos utilizan con nuestros conciudadanos. Hay que hacer más resolutiva la Atención Primaria, facilitando el trabajo en equipo en los centros de salud, acercando más prestaciones a los ciudadanos y coordinar mejor con la atención hospitalaria. Se deben implantar medidas que promuevan y reconozcan el desarrollo profesional y asegurar un sistema de acceso y movilidad que garantice la estabilidad, acabe con la precariedad y, junto con los adecuados sistemas de incentivación, facilite la presencia de profesionales en los puestos de difícil cobertura. Es imprescindible la participación de los profesionales en la toma de decisiones.

¿Qué otros problemas en la sanidad pública le preocupan?

La insuficiente financiación para hacer posible todo lo anterior y la mejora de las retribuciones de los profesionales sanitarios. La escasa participación de los profesionales y sus organizaciones en la toma de decisiones en la sanidad pública. La formación médica, que debe acompasar la formación pregrado a la médica especializada. Es necesario potenciar la asistencia a las patologías de dependientes y disponer de helicópteros operativos las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Qué es lo mejor de la sanidad de Castilla y León?

Sin duda, sus profesionales que son los que la hacen posible, a pesar de todos los problemas.