La Junta impone «drástricas» restricciones a Valladolid y Salamanca ante el «preocupante» aumento de casos de Covid

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado la imposición de nuevas restricciones a las ciudades de Valladolid y Salamanca como consecuencia del «preocupante» aumento de casos de Covid en las últimas semanas. «La evolución nos obliga a tomar una serie de medidas drásticas para evitar los contagios y correspondientes ingresos y también algo más dramático. Si los contagios se siguen produciendo probablemente tengamos más hospitalizados, más personas en UCI y más fallecidos», ha significado Igea al respecto, pidiendo la colaboración de toda la población porque «hay vidas en juego», y recordando que en marzo y abril se llegó a los 300 fallecidos diarios.

Según detalló la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tanto en Salamanca como en Valladolid ha habido un «aumento muy claro» de casos de coronavirus en las últimas semanas. En concreto, en la capital salmantina, la incremento de la incidencia se notó especialmente en la segunda quincena de agosto y en la última semana ha sido un total de 599 los casos notificados en toda la provincia, «gran parte de ellas en zonasa básicas pertenecientes al municipio de Salamanca, concretó Casado, quien también manifestó que es el hospital de esta ciudad el que ahora tiene «mayor presencia asistencial», lo que le ha obligado a modificar los circuitos establecidos. En concreto, en este centro hospitalarios hay 65 ingresos por Covid, siete de ellos en la UCI.

Ha destacado también la consejera el «aumento importante de casos» de Valladolid, con una incidencia acumulada de 19,1 casos y una suma de 928 en toda la provincia en la última semana, siendo también más «compleja» la situación del entorno urbano que del medio rural.

Las medidas, que se adoptan en «todo el ámbito territorial» de ambos municipios, entrarán en vigor a las 00.00 horas del 3 de septiembre. Entre ellas, el viceconsejero ha citado las siguientes:

- Velatorios y entierros: deberán respetarse un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 en espacios cerrados.

- Lugares de culto, ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles: deberá respetarse un máximo de 50 personas en espacios al aire libre y de 25 en espacios cerrados, sin superar en ningún caso un tercio del aforo.

- Establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas: en los bares no podrá consumirse en el interior del local salvo en mesa y sentados. Las mesas no podrán ser de más de seis personas, con uso de mascarilla y guardando la distancia de seguridad. En los restaurantes y sociedades gastronómicas no está permitido en consumo en la barra y en la zona de cafetería. En las terrazas al aire libre, las mesas no podrán ser más de seis personas, guardando la distancia de seguridad y el consumo no podrá ser de pie.

- Cines, teatros, auditorios, circos de toldo, plazas, recintos e instalaciones taurinas y espacios similares: Será de aplicación un límite máximo de veinticinco personas para lugares cerrados y de cincuenta tratándose de actividades al aire libre.

- Actividades e instalaciones deportivas: la práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea. En las instalaciones y centros deportivos podrá realizarse actividad deportiva en grupos de hasta cinco personas, sin contacto físico.

- Asistencia de público a eventos deportivos en instalaciones deportivas: Podrán desarrollarse con público, con un límite de veinticinco personas para lugares cerrados y de 50 personas tratándose de actividades al aire libre.

- Bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales: Se aplicará un máximo de hasta diez personas en las actividades de grupos, incluido el monitor o guía.

- Realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil: las actividades deberán realizarse en grupos de hasta diez personas participantes, incluyendo los monitores correspondientes, que deberán trabajar sin contacto entre los demás grupos.

- Reuniones de carácter privado o familiar: Se mantiene como estaba limitándose a un número máximo de diez personas, tenga lugar tanto en espacios públicos como privados, excepto en el caso de personas convivientes.

Igea ha recordado que estos municipios deberían celebrar sus fiestas de manera inminente en condiciones normales, por lo que ha deseado a los ciudadanos que consideren los próximos no festejos como los más distintos de su vida pero también «los más importantes». Ha calificado las medidas impuestas como «duras y restrictivas, pero también ha advertido que «no son el último paquete de medidas que estábamos dispuestos a adoptar» con el fin de no vivir situaciones de meses pasados.

El vicepresiente ha señalado también de que hay que ser consciente de que esta «restrictivas» medidas «no van a tener su efecto de manera inmediata» y que en los próximos meses se verá «un incremento de ingresos en planta, en la UVI y de mortalidad», por ello ha apuntado la necesidad de «seguir trabajando con anticipación» y ha apelado a la «responsabilidad de todos», también de la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos para la vigilancia y control a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.