Estreno del Real Valladolid ante una afición volcada Los blanquivioletas jugarán su primer partido en Zorrilla tras el ascenso, ante el Barcelona

SERGIO GARCÍA

Valladolid Actualizado: 25/08/2018 14:03h

Segunda jornada de la temporada y estreno del Real Valladolid en su casa, el Nuevo José Zorrilla. Estadio y afición de Primera División que no ve a sus jugadores en partido oficial desde la alegría de un lejano 16 de junio, en aquel partido contra el Numancia que verifificó el sueño de una ciudad, el ascenso a la máxima categoría. Delante, el Fútbol Club Barcelona, vigente campeón de la pasada campaña que llega a Valladolid tras ganar al Alavés en el Camp Nou. También estará en el césped Leo Messi, que empezó la temporada enchufado, con un doblete y marcando el gol 6.000 en Liga del Barcelona.

En el partido habrá otro protagonista, el césped. El verde también lo fue en el último enfrentamiento entre los dos equipos, que se saldó con la victoria del Pucela y las quejas de Xavi Hernández ante el mal estado del terreno de juego. Durante esta semana, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha proferido sus quejas ante la situación del firme, que a mediados de semana aún estaba en proceso de replantación. «No voy a negar que el césped es algo que tengo en la cabeza. No es normal implantarlo cuatro días antes de jugar un partido. La experiencia me dice que la hierba se resiente y que al final no está sólida abajo, la gente se resbala, se cae y es un problema para el juego», aseguró el «Txingurri».

Por su parte, el entrenador blanquivioleta, Sergio González, confió en las «óptimas condiciones del césped». «Por lo que me han dicho, la hierba está perfecta para jugar. Cuando eres futbolista y no salen las cosas, buscar una excusa rápida también está bien. Estoy convencido de que ni ellos ni nosotros lo vamos a utilizar con ese fin», explicó González.

Los aficionados, volcados

El ascenso reactivó a los blanquivioletas, que en esta campaña ha doblado sus abonados hasta llegar a la cifra de 20.000, y porque el club tuvo que poner un límite a la euforia de llegar a Primera División. Esta cifra supone el récord de abonados, que supera a los 18.821 que hubo en la temporada 2009-2010. El aforo actual del estadio es de 26.500 plazas y el partido ante el Barcelona de Messi se presenta con un lleno en el José Zorrilla, las largas colas que se veían esta semana en el estadio, dejaron más de dos mil butacas vendidas para el encuentro.

La afición está ansiosa de volver a ver al Real Valladolid en el José Zorrilla, de nuevo en primera tras el descenso en la campaña de 2013-2014, en la que el equipo blanquivioleta se impusó al Barcelona por 1-0. Así, los pucelanos sueñan con repetir la heroica de ese día, que mejor manera de estrenarse ante su afición.