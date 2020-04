Coronavirus: la Junta recomienda a los trabajadores que no usen el transporte público

M. SERRADOR Valladolid Actualizado: 13/04/2020 09:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras el Gobierno de España sigue adelante con su decisión de que desde hoy se retome la actividad laboral, la Junta de Castilla y León se mantiene firme en su postura de que «no se dan las condiciones de seguridad adecuadas» para levantar esta medida de confinamiento. Es más, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó ayer esta posición a Pedro Sánchez y le pidió que esperase «unos días» para adoptar esa medida.

La petición, en la que coincidieron los responsables de otras autonomías, no fue tenida en cuenta y hoy 200.000 trabajadores de Castilla y León deberán incorporarse a sus puestos de trabajo. A ellos se dirigió Mañueco para recomendares que no usen el transporte público y que vayan a sus puestos andando, en moto, bicicleta o en su vehículo particular. El presidente de la Junta reclamó al del Gobierno los informes técnicos que avalan la vuelta a la actividad laboral. De hecho, explicó que tanto el Comité de Expertos de Castilla y León, como los gerentes de los hospitales, los sindicatos médicos y los profesionales, así como «prestigiosos empresarios internacionales» son partidarios de no romper el confinamiento, por lo que reconoció la «enorme preocupación» que existe en el Gobierno castellano y leonés. En el caso de los empleados públicos de la Comunidad, anunció que seguirán en la misma situación de cuarentena.

«No salen las cuentas»

Mañueco advirtió de la «insuficiente planificación» para la vuelta al trabajo, como lo demuestra la guía de buenas prácticas de la que se tuvo conocimiento el sábado. En este sentido, lamentó que no exista seguridad ni rigor sobre qué personas deben incorporarse a sus puestos ni sobre la forma de garantizar su seguridad. En cuanto a las mascarillas, señaló que es el Gobierno quien tiene que proporcionar ese material de protección y decir «a quién, cómo y cuándo» y pidió «más transparencia» sobre estas entregas «porque a Castilla y León no le salen las cuentas». Exigió, por último, la reunión del Comité nacional de Expertos con la participación de las comunidades.

510.000 mascarillas

El Gobierno de España entregó ayer a Castilla y León un total de 510.000 de mascarillas que empezarán a distribuirse a partir de este lunes en los principales puntos de la Comunidad Autónoma, para aquellas personas que tengan que desplazarse para trabajar y a los que les resulte más complejo mantener la distancia de seguridad.

El sábado y durante la jornada de ayer se organizaron las rutas para una distribución que coordina la Delegación del Gobierno con las subdelegaciones para distribuir las partidas correspondientes a cada territorio. El reparto se llevará a cabo por parte de efectivos y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como autonómicas y locales.

A partir hoy se reforzará la presencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los medios de transporte público, incluido el autobús, con el objetivo de hacer las comprobaciones pertinentes para garantizar que los movimientos sean solo los permitidos por el Real Decreto del estado de alarma.