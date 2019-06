Ciudadanos presiona aún más al PP y duda de que acepte limitar mandatos en Castilla y León El candidato de Cs a la Junta, Francisco Igea, asegura que «no es un capricho», sino una medida del programa

Otro «envite», con pinta de apuntar al «órdago» e incluso a romper la baraja de la partida de la negociación, lanzó ayer el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, al Partido Popular en las negociaciones abiertas entre ambos partidos para intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad en la Comunidad. De nuevo a través de una carta, aunque esta vez «abierta a los militantes y simpatizantes» de la formación naranja en la región publicada en su perfil de la red social Facebook, Igea insiste en incrementar sus dudas sobre la voluntad de los populares de asumir sus condiciones «sine qua non» para sellar en pacto.

«¿Por qué habríamos de creerle ahora si no es capaz de darnos una prueba real de su compromiso?», se pregunta Igea en esa misiva, que se suma a las «dudas» en este sentido ya manifestadas este sábado en la carta de respuesta a la llamada al diálogo enviada por el candidato del PSOE, Luis Tudanca. Esas exigencias en las que Igea no está dispuesto a ceder pasan por que el límite de ocho años para un alto cargo de la Junta (presidente, consejero, secretario y director general) así como para presidente de diputación y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se aplique desde ya y con carácter retroactivo. Así se lo hizo saber en la reunión mantenida el jueves, un día después del primer encuentro, con presencia de responsables nacionales de sendos partidos que acabó con buenas sensaciones entre ambos y en la que esta condición no se puso sobre la mesa. De hecho, desde la dirección nacional de Cs han aclarado que sólo sería de aplicación en Castilla y León.

Desde el jueves, el PP está analizando esta exigencia de Cs que, junto con otras como el rechazo a algunos nombres, supondría que cuatro alcaldes (Javier Lacalle, Burgos; Antonio Silván, León; Alfonso Polanco, Palencia, y Raquel González, Aranda de Duero) y tres presidentes de diputación (el burgalés César Rico, el salmantino Javier Iglesias y el vallisoletano Jesús Julio Carnero) no podrían repetir.

«La limitación de mandatos está en el ADN de nuestro programa y ya fue propuesta en esta legislatura, nacional y autonómica», defiende Igea en esa carta abierta, en la que reconoce que «la única novedad» es que ahora «exigimos su aplicación desde el momento de la constitución de nuestras instituciones, para que no vuelva a suceder que las promesas se quedan en el papel».

Una misiva llena de desconfianza hacia la voluntad del PP de ceder a sus reclamaciones en la que argumenta que «los ciudadanos no pueden entender, y nosotros tampoco» que si la formación popular ya había aceptado que estar más de dos legislaturas en el mismo puesto «es perjudicial para el sistema», ahora «nombre» a personas que ya han cubierto ese tiempo. «¿Por qué lo que es bueno en 2023 no lo es en 2019?», se pregunta el candidato de Cs, quien se responde con que «sólo puede haber una razón: no es bueno porque contraría a sus intereses personales o de partido».

«Los ciudadanos de Castilla y León tienen una legítima desconfianza en que el Partido Popular acepte de buena gana un cambio en la comunidad», señala Igea

«Los ciudadanos de Castilla y León tienen una legítima desconfianza en que el Partido Popular acepte de buena gana un cambio en la comunidad», llega a asegurar Igea. Sostiene este argumento sobre la base, dice, de que «son muchas las veces» en las que la formación de la gaviota «nos ha prometido, y firmado, cosas que no ha cumplido», poniendo como ejemplo el acuerdo en este sentido en la Diputación de Valladolid entre PP y Cs de límite de mandato a ocho años, pero -aspecto que no dice Igea- sin carácter retroactivo.

Insiste el candidato de Ciudadanos en que limitar mandatos es «una manera de luchar contra la profesionalización de la política y evitar la corrupción». «No se trata pues de un capricho, ni de una ocurrencia, ni de un paripé», subraya Igea, quien argumenta que es «una de nuestras medidas programáticas de lucha contra la corrupción». Reconoce que «no es» la «única medida» necesaria, «pero sí es la única que demuestra desde el minuto 0 el compromiso real con el cambio».

Y recuerda las palabras del candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, en ese primer encuentro de negociación dispuesto a «lo que quieran». «Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir», señala Igea parafraseando a Quevedo.