Bares y centros comerciales cerrados en toda Castilla y León desde el miércoles Las nuevas restricciones de la Junta llegan tras el importante aumento de la incidencia de los últimos días

Actualizado: 11/01/2021 20:33h

La Junta de Castilla y León decretará mañana en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno el cierre del interior de la hostelería, de los centros comerciales y los gimnasios en toda la Comunidad. La decisión llega tras el importante aumento de la incidencia acumulada de los últimos días en la región, donde las provincias de Palencia, Ávila y Segovia ya contaban con esas restricciones por su número de contagios de Covid-19.

El gabinete de crisis autonómico frente al coronavirus reunido este lunes ha acordado proponer dichas medidas ante el «incremento vertiginoso» de la incidencia acumulada a siete días, cinco veces superior a la incidencia de la semana de Navidad, así como reforzar la campaña de vacunación si está garantizado el suministro y continuar con los cribados masivos

La entrada en vigor de las nuevas restricciones, adicionales al nivel 4 de alerta en el que se encuentra toda la Comunidad, se ha establecido para las 00:00 horas del próximo miércoles, 13 de enero y el período de vigencia inicialmente establecido es de catorce días, hasta las 23:59 horas del 26 de enero, si bien la Consejería de Sanidad evaluará de forma continua la situación sanitaria con el fin de garantizar la adecuación de las medidas vigentes a la evolución de los indicadores epidemiológicos, asistenciales, sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser aquellas mantenidas, modificadas o levantadas en función de su evolución.

Hostelería

En concreto, las limitaciones se refieren a la suspensión de todas las actividades de restauración en interiores, permitiéndose en terrazas al aire libre sin que estén permitidas las instalaciones cubiertas conocidas popularmente como «peceras». Bares y restaurantes sólo podrán abrir el interior para servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo. Quedan excluidos del cierre los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso y demás actividades imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros, según ha detallado en un comunicado la Junta.

Tampoco tendrán que aplicar las restricciones los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, socio sanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, los comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social.

Centros comerciales

Además, cerrarán al público de los grandes establecimientos comerciales con la excepción de los locales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos sanitarios, centros o clínicas veterinarias, productos higiénicos, librería, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, peluquerías, tintorerías y lavanderías y sucursales bancarias, así como departamentos dedicados a todas las actividades mencionadas y que se puedan encontrar en el interior de dichos establecimientos.

Tampoco tendrán que cerrar los locales individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de superficie de venta al público con acceso directo e independiente desde el exterior. No se permitirá en ningún caso la permanencia de clientes en zonas comunes, incluidas áreas de descanso, excepto para el mero tránsito entre los establecimientos comerciales; también deberán estar cerradas zonas recreativas, como parques infantiles o similares.

Gimnasios

Por otra parte, no podrán tampoco abrir al público las instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física no oficial y no federada, que no sean al aire libre. Se suspenderá la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo las competiciones, incluidos sus entrenamientos, que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de ascenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal. Tampoco se permitirá la asistencia de público a ningún evento deportivo y quedaránsuspendidas la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y apuestas.

La Junta responde así a los últimos informes sanitarios y de la evolución de los indicadores pandémicos en Castilla y León, que expresan «una situación de riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida de la infección por SARS-CoV-2 que excede las capacidades del sistema sanitario», ha asegurado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Estas medidas se suman al cierre perimetral establecido en la Comunidad hasta que finalice el estado de alarma, el 9 de mayo, y el toque de queda de 22,00 a 6,00 de la mañana.