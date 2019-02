El 42% aboga por recentralizar competencias y casi el 20 pide más Los votantes del PP y Ciudadanos son los más partidarios de devolver las responsabilidades al Estado

¿Autonomías sí o autonomías no? ¿Mantener el modelo autonómico como está, devolver competencias al Gobierno central o incluso sumar más a la cartera? Pues el 42 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León es partidario de la recentralización -aunque no se especifica si todas o algunas- como mejor opción para el estado autonómico. Es la opinión mayoritaria según la encuesta de Sigma Dos para Ical, aunque en esta cuestión no hay mayoría para una opción. Algo más de uno de cada cuatro aboga por mantener el sistema como están y están próximos (19,8 por ciento) los que se muestran favorables de sumar más responsabilidades a la cartera regional.

Da igual la tendencia ideológica, pues en todo el espectro político la opción de recentralizar competencias es la que más adeptos suma, aunque con algunas diferencias. Así, sí son mayoría los votantes del PP y Ciudadanos que apoyan esta posibilidad (53,3 y 53,6 por ciento, respectivamente), que ha sido ya defendida por ejemplo por el líder de los populares, Pablo Casado, en materia de Educación. En cambio, más igualado está el reparto de preferencias entre los afines a Podemos, pues si un 43,4 apoya la recentralización, un 49,3 prefiere mantener el estado autonómico como está o que gane competencias. En el caso de quienes escogieron la papeleta del PSOE en 2015, algo menos de un tercio se muestra partidario de mantener las cosas como está y casi un 23 por ciento es proclive a que las autonomías añadan competencias a sus responsabilidades.

En todas las edades

Por tramos de edad, también la opción con más apoyos en todos ellos es la que se muestra favorable a devolver responsabilidades al Estado, siendo los más proclives los que están en la horquilla de entre 30 y 44 años, donde gana por una mínima mayoría (50,4), seguidos por los de entre 45 y 64 (47,6). En cuanto a los jóvenes, el sondeo arroja que casi una cuarta parte prefiere que no haya cambios y algo más, asumir más competencias.

En cuanto a las provincias, aunque en ninguna el porcentaje supera la mitad y uno de cada seis no lo tiene claro, donde más apoyos suma la posibilidad de recentralización es en Ávila (46,9 por ciento). Donde menos, en Zamora (35,3).