Vox propone permitir la caza controlada del lobo para «proteger a los ganaderos de Castilla-La Mancha»

La formación presentará en las Cortes una Proposición de Ley destinada a proteger a los ganaderos de la región. «Los ganaderos son las verdaderas víctimas de una política ecologista radical impuesta por el PSOE y sus socios», asegura David Moreno, presidente del grupo parlamentario

El lobo, en la boca de Castilla-La Mancha

David Moreno, presidente del grupo parlamentario de Vox en las Cortes regionales, visitaba el viernes una explotación ganadera de Guadalajara ABC

Toledo

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado la presentación de una Proposición de Ley destinada a proteger a los ganaderos de la región ante el aumento de los ataques de lobos, especialmente en la ... provincia de Guadalajara, y a permitir su caza controlada como medida de equilibrio entre la conservación de la especie y la protección del medio rural.

