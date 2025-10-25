Vox propone permitir la caza controlada del lobo para «proteger a los ganaderos de Castilla-La Mancha»

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado la presentación de una Proposición de Ley destinada a proteger a los ganaderos de la región ante el aumento de los ataques de lobos, especialmente en la ... provincia de Guadalajara, y a permitir su caza controlada como medida de equilibrio entre la conservación de la especie y la protección del medio rural.

El líder de Vox en la región asegura que los ganaderos «son las verdaderas víctimas de una política ecologista radical impuesta por el PSOE y sus socios», y ha subrayado que «los lobos no están en peligro de extinción, los ganaderos sí». En este sentido, ha exigido al Gobierno central la aprobación de un Plan Nacional del Lobo que combine la preservación del animal con la defensa de las explotaciones ganaderas.

Entre las medidas incluidas en la iniciativa, Vox plantea excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en todo el territorio nacional, catalogarlo como especie cinegética y derogar la actual estrategia para su gestión y conservación, con el fin de garantizar la convivencia con la población rural.

«Reducir los ataques»

«Permitir la caza controlada del lobo no pone en riesgo la especie, pero sí reduce los ataques y protege el modo de vida de cientos de familias rurales», ha afirmado Moreno, quien considera que el Ejecutivo «ha roto el equilibrio entre conservación y producción» y está «provocando pérdidas inasumibles para los ganaderos».

El dirigente de Vox ha criticado que las políticas actuales «no tienen base científica ni social» y están «arrasando con la ganadería extensiva y con el modo de vida rural». Además, ha reclamado al Gobierno regional que «se aleje del sectarismo ecologista y escuche al campo».

«Nuestros ganaderos no pueden seguir pagando las consecuencias de unas políticas ideológicas que los abandonan ante los ataques de los lobos», ha denunciado, reafirmando que su formación «va a defender al campo frente a la indiferencia del PSOE y del Gobierno central».

Moreno ha concluido insistiendo en que el objetivo de la propuesta es restablecer el equilibrio entre la conservación ambiental y la sostenibilidad del mundo rural. «Los lobos no están en peligro de extinción. Los que están en peligro son los ganaderos, sus explotaciones y sus familias».