UGT celebra que la nueva dirección de Life for Tyres haya abonado las nóminas pendientes de trabajadores de Puertollano

El sindicato UGT ha celebrado que la nueva dirección que ha asumido las riendas de Life for Tyres, en Puertollano, haya regularizado la situación de los trabajadores abonando las nóminas que estaban pendientes.

«Se pone fin de esta manera a años ... de retrasos continuos en el cobro y a un ninguneo constante de la empresa hacia la plantilla, actitud que incluso llevó a la Inspección de Trabajo a imponerle importantes sanciones», aseguran desde el sindicato en nota de prensa.

La representación de los trabajadores de Life for Tyres --dedicada al reciclaje de neumáticos-- informa de que un nuevo socio ha asumido el control de la empresa, lo que ha supuesto «un giro» en la gestión tanto en el plano económico como laboral. De hecho, en la primera reunión mantenida con la nueva dirección comunicaron a la plantilla que, a pesar de estar evaluando la viabilidad real de la empresa, han decidido asumir el riesgo y actuar para garantizar su continuidad. El sindicato apunta que la gestión anterior dejó «una profunda huella psicológica en la plantilla», que ha soportado durante meses la «incertidumbre, la falta de cobros y el deterioro de su situación económica y personal», una etapa «muy difícil» para todos los trabajadores. «Con la llegada de esta nueva dirección y el cumplimiento de sus compromisos iniciales, volvemos a ver una luz de esperanza que nos permite recuperar la ilusión y la motivación con la que entramos a trabajar en esta empresa desde el primer día», sostienen desde la representación de los trabajadores y trabajadoras. UGT valora positivamente este paso y reconoce «la responsabilidad y humanidad» mostradas por la nueva dirección, que ha decidido afrontar la situación con hechos y no solo con palabras. «Seguiremos atentos a la evolución de esta nueva etapa, confiando en que marque el inicio de una gestión más transparente, estable y comprometida con los derechos laborales».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Trabajadores

Puertollano