La Aemet lanza un aviso por una borrasca atlántica que dejará fuertes lluvias y tormentas

UGT celebra que la nueva dirección de Life for Tyres haya abonado las nóminas pendientes de trabajadores de Puertollano

El sindicato valora la disposición mostrada por el nuevo socio que ha asumido el control de la empresa y el giro importante en la gestión que ha supuesto su entrada en la compañía

El sindicato UGT ha celebrado que la nueva dirección que ha asumido las riendas de Life for Tyres, en Puertollano, haya regularizado la situación de los trabajadores abonando las nóminas que estaban pendientes.

«Se pone fin de esta manera a años ... de retrasos continuos en el cobro y a un ninguneo constante de la empresa hacia la plantilla, actitud que incluso llevó a la Inspección de Trabajo a imponerle importantes sanciones», aseguran desde el sindicato en nota de prensa.

