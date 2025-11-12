Suscribete a
ABC Premium

Tras más de un año en marcha, el PSOE de Toledo pide eliminar la zona magenta del aparcamiento de Safont: «No se llena»

El concejal José Carlos Vega solicita al alcalde de la ciudad que sea claro y diga cuáles son los aparcamientos que convertirá en zona ORA

El PSOE de Toledo critica que se reserven 100 plazas en el aparcamiento de Azarquiel para un rodaje: «Verás que sorpresa el lunes»

Sigue la sesión de control al Gobierno en directo

José Carlos Vega, concejal del PSOE
José Carlos Vega, concejal del PSOE ABC

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PSOE en Toledo ha vuelto a solicitar la eliminación de la zona magenta del aparcamiento de Safont, ya que, tras más de un año de funcionamiento, «no se llena y mantiene numerosas plazas vacías».

El cobro de este aparcamiento por parte del ... Ayuntamiento «no está contribuyendo a mejorar la movilidad en Toledo, como sostiene el gobierno de PP y Vox», ha afirmado el concejal socialista José Carlos Vega.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app