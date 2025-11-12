Tras más de un año en marcha, el PSOE de Toledo pide eliminar la zona magenta del aparcamiento de Safont: «No se llena»

El PSOE en Toledo ha vuelto a solicitar la eliminación de la zona magenta del aparcamiento de Safont, ya que, tras más de un año de funcionamiento, «no se llena y mantiene numerosas plazas vacías».

El cobro de este aparcamiento por parte del ... Ayuntamiento «no está contribuyendo a mejorar la movilidad en Toledo, como sostiene el gobierno de PP y Vox», ha afirmado el concejal socialista José Carlos Vega.

«Todo lo contrario: se están perdiendo plazas de aparcamiento y perjudicando a toledanos y toledanas de la provincia que trabajan y hacen su vida en la ciudad», ha afirmado el concejal socialista, quien recuerda que «aún estamos a la espera de las explicaciones sobre cuánto dinero ha recaudado y ese dinero dónde va, si a la empresa concesionaria de la ORA o a las arcas del Ayuntamiento«.

Noticia Relacionada La zona magenta de Toledo costará la mitad a los trabajadores no empadronados: 20 céntimos la hora Valle Sánchez Los interesados deberán acreditar el lugar de trabajo mediante un certificado de empresa y presentar el DNI, la documentación del vehículo y, en caso de renting o vehículo de empresa, el contrato que justifique su uso profesional

Vega ha lamentado la falta de explicaciones por parte del equipo de gobierno sobre el futuro de los aparcamientos públicos. «Ayer echamos de menos que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Distrito Norte y portavoz del equipo de gobierno afirmara de forma tajante que no se va a ampliar la zona magenta a ningún otro punto de la ciudad. Por el contrario, lo que dijo fue que no se aplicaría en el parking de Santa Teresa porque los terrenos no son del Ayuntamiento».

En relación a este aparcamiento, el concejal socialista ha señalado que le hubiera gustado que el presidente del Consejo hubiera aclarado por qué se ha utilizado una zahorra de color oscuro en el aparcamiento de Santa Teresa, en lugar del color crudo empleado en la segunda ampliación, tal y como recomendó en su momento la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y si en este caso, «esa zahorra de color oscuro cuenta con la aprobación de la RABACHT».

Tras conversar con vecinos, el PSOE sospecha que el alcalde tenía la intención de implantar la zona magenta tanto en Santa Teresa como en Coronel Baeza, «pero al pertenecer ambos terrenos al Ministerio de Defensa, el proyecto no ha podido ejecutarse».

«Al frustrarse esos planes, tememos que el equipo de gobierno pretenda extender la zona magenta a otros aparcamientos públicos, como el ubicado frente al cementerio, conocido como el del Variety, donde aparcan diariamente numerosos funcionarios, al igual que antes lo hacían en el de Safont», ha advertido Vega.