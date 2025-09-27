Suscribete a
El PSOE de Toledo critica que se reserven 100 plazas en el aparcamiento de Azarquiel para un rodaje: «Verás que sorpresa el lunes»

Los socialistas denuncian la colocación de la señalización un viernes, con muchos usuarios ya de fin de semana o teletrabajando, y piden que la ORA magenta del parking de Safont sea gratuita

Zona acotada del aparcamiento de Azarquiel donde el lunes no se podrá aparcar debido a un rodaje
F.F.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha denunciado en la red social X la reserva de alrededor de 100 plazas en el aparcamiento de Azarquiel para un rodaje cinematográfico previsto el próximo lunes.

Según los socialistas, las señales de prohibido estacionar y los carteles que advierten de la restricción se colocaron «con nocturnidad», un viernes en el que muchos de los usuarios habituales ya estaban de fin de semana o trabajando desde casa.

«Verás qué sorpresa el lunes», ironizan desde el PSOE en referencia a la reacción de los conductores que se encontrarán con la limitación de plazas en uno de los aparcamientos disuasorios más utilizados de la ciudad.

Los socialistas han pedido además al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que compense la reducción de plazas en Azarquiel haciendo gratuita la ORA magenta en el aparcamiento de Safont mientras duren las restricciones.

