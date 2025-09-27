El PSOE de Toledo critica que se reserven 100 plazas en el aparcamiento de Azarquiel para un rodaje: «Verás que sorpresa el lunes»

Zona acotada del aparcamiento de Azarquiel donde el lunes no se podrá aparcar debido a un rodaje

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha denunciado en la red social X la reserva de alrededor de 100 plazas en el aparcamiento de Azarquiel para un rodaje cinematográfico previsto el próximo lunes.

Según los socialistas, las señales de prohibido estacionar y los carteles que advierten de la restricción se colocaron «con nocturnidad», un viernes en el que muchos de los usuarios habituales ya estaban de fin de semana o trabajando desde casa.

«Verás qué sorpresa el lunes», ironizan desde el PSOE en referencia a la reacción de los conductores que se encontrarán con la limitación de plazas en uno de los aparcamientos disuasorios más utilizados de la ciudad.

El lunes habrá unas 100 plazas menos de aparcamiento y el alcalde pone un cartel con nocturnidad, cuando muchos de sus usuarios ya están de fin de semana y los viernes muchos teletrabajan. Verás q sorpresa el lunes.



🚨Quite esos días la zona magenta alcalde e informe pic.twitter.com/GfWEwQir3M — Grupo Socialista Ayto Toledo (@psoe_toledoayto) September 27, 2025

Los socialistas han pedido además al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que compense la reducción de plazas en Azarquiel haciendo gratuita la ORA magenta en el aparcamiento de Safont mientras duren las restricciones.

Más temas:

Movilidad

Aparcamientos

Toledo