Suscribete a
ABC Premium

Cedillo supervisa el avance de la rehabilitación en la Casa de los Canónigos de Talavera

El edificio revive con obras integrales que consolidan su estructura y realzan el valor histórico del claustro y el patio artesanal

El Ayuntamiento de Talavera actuará de urgencia en la Casa de los Canónigos ante el derrumbe de la cubierta

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

La presidenta de la Diputación de Toledo ha visitado las obras junto al alcalde de Talavera
La presidenta de la Diputación de Toledo ha visitado las obras junto al alcalde de Talavera abc

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo ha visitado este jueves la Casa de los Canónigos de Talavera de la Reina acompañada por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y los diputados provinciales, Pablo Barroso y Pedro Díaz, para supervisar el ... avance de las obras de consolidación y rehabilitación de uno de los monumentos más emblemáticos del casco histórico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app