Cedillo supervisa el avance de la rehabilitación en la Casa de los Canónigos de Talavera

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo ha visitado este jueves la Casa de los Canónigos de Talavera de la Reina acompañada por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y los diputados provinciales, Pablo Barroso y Pedro Díaz, para supervisar el ... avance de las obras de consolidación y rehabilitación de uno de los monumentos más emblemáticos del casco histórico.

Esta intervención cuenta con un respaldo económico decisivo de la Diputación de 500.000 euros, distribuidos entre los años 2022 y 2023.

El proyecto se articula en dos convenios: el primero, aprobado en diciembre de 2022 por 250.000 euros, y el segundo, en julio de 2023 por la misma cuantía. Ambos reconocen expresamente el «interés provincial» del enclave patrimonial. La presidenta ha querido destacar que «gracias a este apoyo, se realizan obras integrales para salvar y poner en valor tanto el antiguo claustro de los comunes, también conocido como «Patio de los Artesanos», como la propia Casa de los Canónigos.

Durante la intervención ya ejecutada se han llevado a cabo trabajos como limpieza completa del terreno, estabilización de muros, refuerzo estructural y montaje de andamiaje.

También se han demolido zonas deterioradas de carpintería y techado para recuperar materiales originales; se ha restaurado la fachada; se han reforzado muros y se ha procedido a reconstruir cubiertas con teja tradicional, así como a instalar sistemas modernos de evacuación de agua y saneamiento.

La presidenta de la Diputación ha subrayado en su visita que «esta actuación no solo preserva un tesoro arquitectónico, sino que abre nuevas oportunidades culturales para Talavera y la provincia», mientras que el alcalde Gregorio ha destacado que «la cooperación institucional ha permitido salvar un monumento que corría serio riesgo y devolverlo a los ciudadanos para su disfrute futuro».

La rehabilitación no solo asegura la estabilidad del inmueble, sino que prepara su posible adaptación para uso cultural o museístico, reforzando el atractivo turístico de Talavera y su centro histórico.

Para el Ayuntamiento, que señala como muy positivo, la colaboración entre instituciones, esta inversión provincial representa una palanca clave en su estrategia de revitalización urbana y patrimonial.

La Diputación de Toledo reafirma con este proyecto su misión de proteger y valorizar el patrimonio cultural de la provincia, colaborando estrechamente con los ayuntamientos para impulsar el desarrollo social, cultural y económico.

Este conjunto forma parte del histórico convento de Santa Catalina, ubicado dentro del primer recinto amurallado de Talavera, cuya documentación data de finales del siglo XIV. El edificio principal, del siglo XVI, presenta elementos originales muy valiosos: muros de carga, forjados de madera, pinturas murales y una galería abovedada en el sótano, entre otros. Su superficie alcanza los 1.340 metros cuadrados, con más de 1.100 metros cuadrados construidos.