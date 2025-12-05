Suscribete a
ABC Premium
Mundial 2026
A qué hora empieza el sorteo y dónde verlo
Última hora
Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

La Diputación de Toledo celebra el 47 aniversario de la Constitución con una lectura escolar de sus artículos

La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, ha subrayado ante 80 alumnos de Primaria del Colegio Infantes la importancia de la Carta Magna «como norma suprema que ha permitido consolidar el sistema democrático, fortalecer el Estado de Derecho y avanzar en libertad, igualdad y justicia»

Castilla-La Mancha celebra el Día de la Constitución reivindicando el espíritu de la Transición

Ochenta alumnos del Colegio Infantes han celebrado con los diputados provinciales el Día de la Constitución
Ochenta alumnos del Colegio Infantes han celebrado con los diputados provinciales el Día de la Constitución

ABC

Toledo

La Diputación de Toledo ha conmemorado este viernes el 47º aniversario de la Constitución Española con un acto institucional que ha puesto el foco en la relevancia de la Carta Magna como pilar de la convivencia democrática desde su aprobación en 1978. La ... presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, ha presidido la celebración, en la que ha subrayado ante los escolares la importancia de la Constitución «como norma suprema que ha permitido consolidar el sistema democrático, fortalecer el Estado de Derecho y avanzar en libertad, igualdad y justicia«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app