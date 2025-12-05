La Diputación de Toledo celebra el 47 aniversario de la Constitución con una lectura escolar de sus artículos

La Diputación de Toledo ha conmemorado este viernes el 47º aniversario de la Constitución Española con un acto institucional que ha puesto el foco en la relevancia de la Carta Magna como pilar de la convivencia democrática desde su aprobación en 1978. La ... presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, ha presidido la celebración, en la que ha subrayado ante los escolares la importancia de la Constitución «como norma suprema que ha permitido consolidar el sistema democrático, fortalecer el Estado de Derecho y avanzar en libertad, igualdad y justicia«.

Alrededor de 80 alumnos de 3º de Primaria del Colegio Infantes de Toledo, han participado en la lectura de diferentes artículos de la Constitución junto a diputados de la Corporación provincial, «protagonizando uno de los momentos más emotivos de la jornada y ejemplificando el compromiso de las nuevas generaciones con los valores democráticos».

La institución provincial reafirma con esta iniciativa «su compromiso con la difusión de los valores constitucionales y con la educación en democracia», recordando que la Constitución ha sido, durante estos 47 años, el «soporte de una sociedad más justa, plural y solidaria«. Asimismo, Cedillo ha destacado el papel de la Carta Magna »en el desarrollo de las comunidades autónomas dentro de la unidad de España y en su capacidad para afrontar retos colectivos desde el consenso«.

Noticia Relacionada Las claves del Estatuto de Castilla-La Mancha: autogobierno dentro de la «indisoluble unidad de España» Fernando Franco Castilla-La Mancha actualiza y moderniza su personalidad política propia, pero anclada en la Constitución y en el reconocimiento de España como «patria común e indivisible de todos los españoles»

Desde la Diputación se ha insistido además «en la necesidad de seguir defendiendo los principios que emanan de la Carta Magna como garantía de un futuro basado en el progreso, la libertad y las oportunidades para todos».

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, coloca el niño Jesús en el belén de la institución provincial

Inauguración del belén

Tras el acto institucional, Cedillo ha aprovechado la presencia del alumnado para inaugurar el tradicional belén instalado en el zaguán del Palacio Provincial, realizando el gesto simbólico de colocar al Niño Jesús en el portal. Con esta representación del nacimiento de Jesús, la Diputación mantiene viva una tradición navideña arraigada «que invita a la reflexión sobre valores como la paz, la humildad, la fraternidad y la esperanza, además de constituir una manifestación cultural y religiosa estrechamente vinculada a estas fechas».