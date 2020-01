Crimen de Mora: «No hay otra decisión posible que no sea ratificar la prisión preventiva» El abogado de la familia de Cristina Martín, asesinada en 2017, no tiene ninguna duda de que el marido seguirá en la cárcel hasta el nuevo juicio

Manuel Moreno SEGUIR Toledo Actualizado: 15/01/2020 20:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«No hay otra decisión posible que no sea ractificar la prisión preventiva. Además, por lógica jurídica, personal y humana, es imposible» que el autor confeso del asesinato de Cristina Martín, inválida por una enfermedad, esté en libertad hasta la celebración del nuevo juicio con jurado. «Es prácticamente imposible al 99,99 millones por ciento». Rafael Pérez Moreno, abogado de la familia de Cristina, se manifiesta tajante sobre la probabilidad de que Jorge Rafael García, marido de la fallecida, pueda salir de la cárcel antes de la celebración del juicio entre el 23 y el 26 de marzo.

Por eso el letrado asistirá este jueves a la vistilla en la Audiencia Provincial de Toledo con el convencimiento de que Jorge Rafael continuará en el centro penitenciario donde está recluido. Además, en el caso improbable de que fuese puesto en libertad, el letrado cree que el procesado huiría y no comparecería en el juicio.

«La prisión provisional se prorrogó el 24 de octubre de 2018 y, como señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se puede prorrogar por una sola vez y por un plazo de dos años. Por tanto, teníamos hasta el 24 de octubre de 2020», ha explicado a ABC. « Al declararse nulo el juicio, este no ha existido. Por tanto, volvemos al 24 de octubre de 2018 y a las mismas circunstancias que sirvieron para prorrogar la prisión provisional entonces. En resumen, no hay otra decisión posible que no sea ratificar la prisión preventiva, que ya se acordó el 24 de octubre de 2018», ha incidido el letrado.

Rafael Pérez Moreno ha aclarado también que «si se anula otra vez o, en el juicio, no se llega al quorum de ratificación del jurado para declararlo culpable, el presidente del tribunal debería dictar una sentencia absolutoria».

Cristina Martín Tesorero-Contador, una mujer inválida de 38 años, murió acuchillada por su marido en Mora el 5 de febrero de 2017, según confesó él tras ser detenido. Ella estaba impedida en una silla de ruedas debido a una enfermedad, la osteogénesis imperfecta u osteogenia imperfecta (OI), también llamada «huesos de cristal».