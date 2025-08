El mes de julio deja en Castilla-La Mancha una máxima de 43,1 grados en Almadén y una mínima de 0,6º C en Molina de Aragón

El mes de julio ha dejado un panorama climático marcado por los contrastes en Castilla-La Mancha. La temperatura máxima absoluta del mes se registró el día 16 en Minas de Almadén (Ciudad Real), donde el termómetro alcanzó los 43,1 grados. En el otro extremo, la temperatura mínima más baja se dio el 25 de julio en Molina de Aragón (Guadalajara), con 0,6º C, durante un breve episodio frío que rompió la tendencia cálida general del mes.

Según el balance publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), julio tuvo un carácter cálido y húmedo en el conjunto de la región. La temperatura media regional se situó en 25,7 grados, con una anomalía positiva de 0,9 grados respecto al periodo de referencia 1991-2020. Las máximas diarias promediaron 34º C y las mínimas 17,3º C, estas últimas con un comportamiento muy cálido, especialmente en Albacete y Ciudad Real.

En cuanto a medias térmicas mensuales, los municipios más calurosos fueron Ciudad Real capital, con 28,7º C, Alcázar de San Juan (28,6º C), Yeste (Albacete) y Villarrubia de los Ojos (ambos con 28,3º C), y Toledo capital, con 28,2º C.

Por el contrario, las temperaturas medias más bajas se registraron en zonas altas del norte de la región. Destacaron Sigüenza (20,7º C), Molina de Aragón (20,9º C), Beteta (21,1º C), Brihuega (22,7º C) y el embalse de La Tajera (23,1º C), todas en la provincia de Guadalajara o limítrofes con Cuenca.

El mes se vio afectado por varios episodios cálidos, el más intenso entre los días 16 y 17, con temperaturas superiores a los 41º C en numerosas estaciones. Además, julio dejó algunas noches tórridas, con mínimas de 26,8 grados en Puertollano el día 3 y en Madridejos el día 8).

Precipitaciones

En el plano pluviométrico, el mes fue húmedo en el conjunto de Castilla-La Mancha, con una media regional de 11,7 l/m², equivalente al 148% del valor normal. El comportamiento fue muy desigual: Albacete, Cuenca y Guadalajara tuvieron un mes muy húmedo, mientras que Ciudad Real y Toledo se clasificaron como secos.

Los mayores registros de lluvia se dieron en la provincia de Guadalajara: El Pedregal acumuló 80 l/m², Zaorejas 60 l/m² y Guadalajara capital 40,6 l/m², este último con récord mensual de julio desde 2012. Las precipitaciones más importantes se concentraron entre los días 1 y 5, y el día 24, en forma de tormentas.

La actividad eléctrica también fue intensa. AEMET contabilizó 5.498 rayos en Castilla-La Mancha durante el mes. Guadalajara fue la provincia con más descargas (1.935), seguida por Albacete (1.854), Cuenca (1.173), Ciudad Real (322) y Toledo (214). El 3 de julio y el 24 fueron los días de mayor actividad.

En cuanto al viento, se registraron rachas fuertes asociadas a tormentas, destacando los 82 km/h en Alberca de Záncara (Cuenca) el día 1, y los 76 km/h en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) el día 5.

AEMET concluye que julio fue un mes climáticamente sin anomalías extremas, pero con episodios cálidos, lluvias significativas y elevada actividad tormentosa, dentro de una tendencia general de veranos más largos, noches más cálidas y distribución desigual de las precipitaciones en la región.