Un intento de robo en una joyería revive el temor a los butrones en el barrio de Santa Teresa de Toledo

La Policía Nacional investiga el intento de robo ocurrido en la madrugada del domingo, cuando los delincuentes practicaron un agujero desde el portal hasta la trastienda de la joyería

Joyería del barrio de Santa Teresa objeto del intento de robo J.G.

J. Guayerbas

Toledo

Es el tema de conversación de la semana en el barrio de Santa Teresa, y no es la primera vez que sucede. Este domingo los vecinos del número 3 de la calle Bolivia no daban crédito a lo que descubrieron los propietarios de la Joyería ... Ludeña: un butrón daba acceso desde el portal de este edificio de viviendas a la trastienda de su joyería. Las cámaras de seguridad del local comercial lo captaron todo.

