Un intento de robo en una joyería revive el temor a los butrones en el barrio de Santa Teresa de Toledo

Es el tema de conversación de la semana en el barrio de Santa Teresa, y no es la primera vez que sucede. Este domingo los vecinos del número 3 de la calle Bolivia no daban crédito a lo que descubrieron los propietarios de la Joyería ... Ludeña: un butrón daba acceso desde el portal de este edificio de viviendas a la trastienda de su joyería. Las cámaras de seguridad del local comercial lo captaron todo.

Este nuevo intento de robo en la conocida joyería mantiene en vilo a los residentes de la calle Bolivia, ya que la cerradura del portal está intacta, por lo que los ladrones entraron sin problema a las zonas comunes sin emplear la fuerza, lo que apunta a que los delincuentes lograron acceder al interior sin levantar sospechas. Una vez en el portal, los ladrones trataron de acceder al local comercial a través de un butrón practicado en el cuarto de los contadores.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. Según han relatado varios vecinos a ABC, los autores realizaron un agujero de aproximadamente 50 por 50 centímetros entre el portal y la trastienda de la joyería. Sin embargo, el intento se vio frustrado gracias a los sistemas de seguridad del establecimiento. La alarma saltó en el momento en que los individuos perforaron la pared, lo que provocó su huida apresurada sin llegar a sustraer ningún objeto de valor. «Se les ve en las cámaras asomándose por el agujero, pero no llegaron a entrar», ha explicado uno de los vecinos del inmueble.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar a los autores de este intento de robo.

Una práctica habitual

No es la primera vez que esta joyería sufre un ataque similar. En el barrio se comenta con preocupación que los ladrones habrían utilizado un modus operandi casi idéntico al de anteriores intentos, lo que hace pensar que los responsables conocían bien la ubicación del local y su estructura.

La Joyería Ludeña ya fue objetivo de los cacos en 2006, en concreto el 1 de mayo, jornada festiva. Entonces accedieron a la joyería a través de un butrón en el mismo portal de la calle Bolivia, 3. Además de robar en Ludeña, también lo hicieron en la joyería Mérida, hoy cerrada. Tras un violento forcejeo, la Policía pudo capturar a un individuo involucrado en el robo.

En 2008 un establecimiento de ropa infantil y moda de embarazada de la calle Coronel Baeza sufrió uno de estos atracos con butrón. Los ladrones accedieron desde el portal, como en estas otras ocasiones.

Los ladrones han intentado acceder al local a través del portal de la calle Bolivia, 3 J.G.

Asimismo, en octubre de 2011 los ladrones realizaron hasta 14 butrones desde varios locales comerciales aprovechando las obras del aparcamiento de Filipinas para acceder a otra joyería, esta vez ubicada en la avenida de la Reconquista. Los atracadores se llevaron relojes y oro. Aquella ocasión la Policía Nacional detuvo a cuatro personas como presuntos autores del robo.

Otros empresarios con negocios en el barrio de Santa Teresa también han sido víctimas de la práctica del butrón. En pleno verano de 2013 una tienda de telefonía móvil de la calle Uruguay fue saqueada por los ladrones que accedieron desde el portal del edificio a través de un agujero en la pared.

Unos meses más tarde, en octubre de ese mismo año, los ladrones accedieron mediante esta técnica a otra tienda de telefonía y a una joyería, ambos establecimientos de la calle Colombia. Los ladrones habrían accedido a través de un butrón en el cuarto de limpieza del edificio.

Ya en diciembre de 2014 la firma 'Vimoda' también fue víctima de un butrón en su local del número 4 de la calle Méjico, aunque gracias a la pericia y alerta de los dueños se frustró la operación. No tuvieron la misma suerte meses atrás, el 14 de agosto de 2014 les desvalijaron la tienda.