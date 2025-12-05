Fedeto denuncia la falta de diálogo real y rechaza que el Gobierno traslade a las empresas el coste de sus políticas públicas

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha criticado este viernes la propuesta del Gobierno para ampliar permisos laborales y modificar las adaptaciones y reducciones de jornada, una iniciativa que, según la organización, se está tramitando «al margen del diálogo con los empresarios» y que ... evidencia «una falta de voluntad real de construir acuerdos equilibrados». La patronal denuncia que el Ejecutivo mantiene reuniones únicamente con los sindicatos, excluyendo a las organizaciones empresariales del proceso.

Fedeto considera que la propuesta del Ministerio de Trabajo es «inasumible» porque traslada a las empresas «costes y obligaciones propias de las políticas públicas de cuidados», que, a su juicio, deberían ser asumidas por la Administración. Además, reprocha al Ministerio no corregir las deficiencias ya existentes en el Real Decreto-Ley 5/2023, cuya «falta de concreción genera una notable inseguridad jurídica».

Entre las lagunas normativas que la patronal advierte, figuran la ausencia de una definición clara de quién se considera conviviente, la falta de criterios objetivos para acreditar las necesidades de cuidado, la posibilidad de que varias personas disfruten simultáneamente de un permiso vinculado a un mismo familiar dependiente o la incertidumbre respecto a la compatibilidad entre el permiso de duelo y los días previstos en los convenios colectivos. Para Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, estas imprecisiones han favorecido «un uso inadecuado de los permisos» y contribuido «al incremento del absentismo».

La organización también denuncia un «desequilibrio evidente», al señalar que el Ministerio solo plantea ajustes al sector privado sin aplicar los mismos criterios al sector público. A su juicio, esto supone «un ataque injustificado al tejido empresarial» y responde a «una clara motivación política». «En definitiva, el Gobierno, de quien dependen las administraciones que pagan a los empleados públicos, impone a las empresas lo que no está dispuesto a asumir para él», sostiene Madruga.

Respecto a las declaraciones del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, quien afirmó que «la patronal debería explicar a los ciudadanos cómo se puede decir no a todo en aspectos tan sensibles», el secretario general de la patronal toledana responde que la explicación es «muy sencilla». En palabras de la organización, «regular es muy sencillo cuando quien dicta las normas no asume ni uno solo de sus costes; quien no paga puede proponer cualquier cosa; y es muy fácil invitar pagando otro, y que ese otro sea siempre el mismo: el empresario».

La patronal señala que las empresas ya soportan «suficientes cargas, incertidumbres regulatorias y obligaciones unilaterales» y rechaza que se sigan aprobando «medidas electoralistas que ignoran por completo la realidad empresarial». Para Fedeto, «el tejido empresarial no puede seguir siendo exprimido como un limón cada vez que el Gobierno necesita anunciar nuevas medidas».

«Llegados a este punto, resulta imprescindible poner freno. No se puede seguir legislando a costa exclusiva de quienes generan empleo y sostienen la economía real. Ya está bien», concluye Manuel Madruga.