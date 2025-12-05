Suscribete a
Fedeto denuncia la falta de diálogo real y rechaza que el Gobierno traslade a las empresas el coste de sus políticas públicas

La patronal toledana critica la propuesta de ampliación de los permisos laborales que responde a una clara «motivación electoralista que ignora por completo la realidad empresarial»

Fedeto: «La improvisación de Verifactu ha costado mucho dinero a autónomos y pymes»

Manuel Madruga, secretario general de Fedeto
Manuel Madruga, secretario general de Fedeto

F.F.

Toledo

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha criticado este viernes la propuesta del Gobierno para ampliar permisos laborales y modificar las adaptaciones y reducciones de jornada, una iniciativa que, según la organización, se está tramitando «al margen del diálogo con los empresarios» y que ... evidencia «una falta de voluntad real de construir acuerdos equilibrados». La patronal denuncia que el Ejecutivo mantiene reuniones únicamente con los sindicatos, excluyendo a las organizaciones empresariales del proceso.

