Fedeto: «La improvisación de Verifactu ha costado mucho dinero a autónomos y pymes»

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha manifestado en una nota de prensa su estupefacción ante el anuncio de que no se aplicará Verifactu hasta enero de 2027, tras el retraso de un año de su entrada en vigor por ... parte del Ministerio de Hacienda, «por una decisión electoralista».
El sistema de facturación Verifactu para autónomos y pymes es una herramienta que se impulsó «sin tener en cuenta que España destaca porque más del 90% de su tejido empresarial es de pymes y autónomos».
«Esta decisión pone de nuevo de manifiesto que se sigue legislando y gobernando pensando en que todas las empresas son multinacionales. De ahí que la improvisación termina con otra improvisación», ha señalado Madruga.
Por último, Fedeto se ha preguntado qué hacen con las pymes que se han gastado el dinero en asesores, formación y tecnología. «Confiamos en que Verifactu ya no se vaya a implantar, porque si se ha paralizado por una cuestión electoralista en el año 2027, año de elecciones, tampoco saldría adelante», ha concluido.
