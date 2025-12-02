Suscribete a
Fedeto: «La improvisación de Verifactu ha costado mucho dinero a autónomos y pymes»

Fedeto ha manifestado su «estupefacción» ante el anuncio de que no se aplicará Verifactu hasta enero de 2027 por una decisión electoralista

Fedeto exige a CCOO una «disculpa inmediata» para retomar las negociaciones de los convenios colectivos

Manuel Madruga, secretario general Fedeto
Manuel Madruga, secretario general Fedeto H. FRAILE

ABC

Toledo

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha manifestado en una nota de prensa su estupefacción ante el anuncio de que no se aplicará Verifactu hasta enero de 2027, tras el retraso de un año de su entrada en vigor por ... parte del Ministerio de Hacienda, «por una decisión electoralista».

