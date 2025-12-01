La exposición 'Mes de los Artistas Toledanos' cierra en San Marcos con más de 7.500 visitas

La exposición 'Mes de los Artistas Toledanos', inaugurada el pasado 5 de noviembre en el Centro Cultural San Marcos, ha cerrado sus puertas tras recibir más de 7.500 visitas. La concejala de Cultura, Ana Pérez, ha celebrado el éxito de una muestra ... que ha reunido cerca de 70 obras de seis creadores locales y que ha contado con una extraordinaria acogida por parte del público, superando esta cifra en apenas veinte días. Para la responsable municipal, este resultado demuestra «el interés creciente por la creación artística contemporánea de nuestra ciudad y el talento de quienes la hacen posible».

La exposición ha presentado trabajos de Domingo Sánchez Vaquero, Fátima Díaz Ropero Olmedo, Julián Orgaz Zazo, Ricardo Martín Paniagua, Francisco Javier Gómez Fontecha y María Sánchez Biezma Martín. Los seis artistas fueron seleccionados en la primera convocatoria del concurso municipal 'Mes de los Artistas Toledanos', una iniciativa destinada a impulsar y visibilizar el talento local.

Ana Pérez ha subrayado la alta participación registrada en esta edición, a la que concurrieron cerca de una treintena de artistas, así como la calidad de todas las propuestas recibidas. En sus palabras, «esta iniciativa se consolida como una herramienta esencial para la promoción de la creación artística toledana y contribuye a reforzar nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031».

La concejala ha avanzado, además, que en 2026 se abrirá una nueva convocatoria, dirigida tanto a quienes no fueron seleccionados en esta ocasión como a nuevos creadores interesados en participar.