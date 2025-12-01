Suscribete a
La exposición 'Mes de los Artistas Toledanos' cierra en San Marcos con más de 7.500 visitas

La muestra reúne cerca de 70 obras de seis creadores locales y confirma el interés por el arte contemporáneo en Toledo

La muestra ha reunido cerca de 70 obras de seis creadores locales
ABC

Toledo

La exposición 'Mes de los Artistas Toledanos', inaugurada el pasado 5 de noviembre en el Centro Cultural San Marcos, ha cerrado sus puertas tras recibir más de 7.500 visitas. La concejala de Cultura, Ana Pérez, ha celebrado el éxito de una muestra ... que ha reunido cerca de 70 obras de seis creadores locales y que ha contado con una extraordinaria acogida por parte del público, superando esta cifra en apenas veinte días. Para la responsable municipal, este resultado demuestra «el interés creciente por la creación artística contemporánea de nuestra ciudad y el talento de quienes la hacen posible».

