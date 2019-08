3-0: El Toledo arranca la Liga con una clara victoria ante el Conquense Los verdes merecieron el triunfo, si bien, sufrieron en el primer tiempo de choque

B. C. Toledo Actualizado: 26/08/2019 10:14h

Con un rotundo 3-0 a su favor empezó este domingo el CD Toledo su periplo liguero 2019-2020 y lo hizo a costa de la Balompédica Conquense, uno de los favoritos también para estar en la zona alta de la clasificación. Los verdes merecieron el triunfo, si bien, sufrieron en el primer tiempo de choque.

Dani Gerica remató con violencia desde la frontal del área en el minuto 6, pero detuvo con acierto Javi Olmedo. La réplica local vino en el minuto 8 con un chut que detuvo Marius. El propio meta estadounidense cometió un grave error en el minuto 11 al intentar darle salida a un balón con el pie. Ante el acoso de Álex Cortell, Marius le complicó la vida a su compañero Sahuquillo lo que aprovechó Rubén Moreno para ubicar el 1-0 en el marcador a puerta vacía. La reacción visitante fue rabiosa y , de esta manera, pudo llegar el gol del empate en sendos remates de cabeza de Iván Rubio y Zequi que salieron fuera por muy poco en los minutos 13 y 19, respectivamente.

Por su parte, el Toledo estuvo cerca del 2-0 en el minuto 34 después de que un magistral lanzamiento de falta de Álvaro Antón se estrellase en un poste. Ya en el descuento de esta primera mitad, la Balompédica pidió pena máxima, que no la pareció, en una acción de Esparza sobre Zequi. Sin tiempo par respiro, casi empatan los visitantes en un mal despeje de Mario García hacia su propia portería.

Tras la reanudación, en el minuto 50, el Toledo consiguió el 2-0 tras una falta lanzada por Álvaro Antón que remató Rodri, pero hubo un rechazo el meta visitante. El balón le llegó suelto a Álex Cortijo, quien fusiló por alto la portería conquense. El encuentro pareció ya sentenciado. No obstante, el Conquense siguió insistiendo en sus ataques, pero Zequi se topó con un Olmedo brillante en el minuto 78. Jugando a la contra, el CD Toledo pudo hacer el 3-0 en remates claros de Mario Serrano, Rubén Moreno y Pituli, todos ellos desviados. En la última jugada del partido llegó el 3-0 como consecuencia de un claro penalti cometido por Joseja sobre Rubén Moreno que le costó la tarjeta roja directa. Álvaro Antón no perdonó desde los once metros y aquí se acabó este derbi regional.