0-2: El Albacete se reencuentra con la victoria dos meses después Marcaron Diamanká y Álvaro Peña en la primera parte para sorprender al Mirandés

El Albacete Balompié consiguió en la tarde-noche de este lunes romper con una racha negativa de resultados que duraba ya 10 jornadas huérfanas de victoria. Después de dos meses de decepciones, salvo algún que otro empate, el equipo manchego hizo saltar la banca en un momento que era ya crítico desde su condición de colista de la clasificación. Pese al triunfo, sigue último en la tabla con 14 puntos, a cinco de la salvación.

Con dianas de Diamanká y Álvaro Peña, el Albacete se impuso en «Anduva» al CD Mirandés, un equipo que se mostraba intratable en su recinto deportivo. El próximo partido de Liga para los albaceteños será el domingo 3 de enero cuando reciban la visita del Málaga (18:15 horas), mientras que el sábado siguiente cerrarán la primera vuelta del campeonato en el campo del Alcorcón (20:30 horas).

La primera media de juego fue de ligero dominio local, pero con escaso peligro para la meta de Tomeu Nadal salvo una acción en el minuto 13 cuando Meseguer no llegó por muy poco a un centro lateral y lejano desde la derecha. En el 32 Diamanká remató de cabeza de forma espléndida un buen centro de Diego Caballo desde la izquierda para ubicar el 0-1 en el marcador. El equipo de Miranda de Ebro acusó el inesperado golpe y el conjunto visitante se aprovechó para dar otro mazazo que a la postre sería definitivo. En el 42 hubo una contra letal conducida por Alfredo Ortuño que terminó con un pase entre líneas a Álvaro Peña, quien definió con mucha clase delante del portero local para hacer el 0-2.

La segunda parte fue un quiero y no puedo del Mirandés, equipo que solo se limitó a mandar centros al área blanquilla, casi siempre de Víctor Gómez, que fueron presa fácil para los dos centrales albaceteños. Hubo algún que otro susto por parte de los locales en las botas de Schutte y Jackson en el 73 y 81 que no cristalizaron en gol, mientras que el Albacete no supo matar del todo el partido en contras con ventaja. La última jugada del choque fue una gran internada de Fran García que no fue gol por muy poco.

- CD Mirandés: Lizoain; Víctor Gómez, Berrocal, Trigueros, Letic; Iván Martín (Mario Barco, m. 84), Meseguer (Pablo Martínez, m, 81), Javi Muñoz, Jirka (Jackson, m. 46); Djouahra (Moha, m. 73) y Schutte (Moreno, m. 81).

- Albacete Balompié: Tomeu Nadal; Arroyo, Boyomo, Gorosito, Caballo (Fran García, m. 72); Carlos Isaac, Silvestre (Jean Jules Mvondo, m. 74), Diamanká, Peña (Vargas, m. 86); Ortuño y Manu Fuster (Nahuel, m. 86).

Incidencias: Partido de la jornada 19 de Segunda División disputado en el estadio municipal de «Anduva». Sin público en las gradas por el coronavirus.

Árbitro: Sánchez López. Amarillas a los locales Víctor y Berrocal. Por parte visitante, a Boyomo, Diamanká y Ortuño.

Goles: 0-1, m. 32: Diamanká, 0-2, m. 42: Álvaro Peña.