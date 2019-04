Tirado: «Es una cuestión de Estado sacar de La Moncloa a Pedro Sánchez» El candidato del PP alerta: «Ahora no podemos hacer experimentos porque nos jugamos la unidad de España»

Seguir María José Muñoz @MacoMunoz Toledo Actualizado: 25/04/2019 23:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Está tranquilo, con ese aplomo que confiere la experiencia de haberlo sido casi todo en la política regional. Ahora tiene un nuevo horizonte: representar a la provincia de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Una encuesta de ABC dice que el PP sacará 2 escaños en Toledo, 2 el PSOE, 1 Cs y otro Vox. ¿Cuál es su pronóstico?

Estoy de acuerdo en que Podemos va a sacar cero diputados, y tampoco va a sacar escaño Cs. Juan Carlos Girauta no va a ser diputado, no va a conseguir escaño por la provincia. Es más, quizá vaya a la baja. Y el PP sacará tres escaños y 3 senadores, porque el que gana las elecciones en Toledo saca los tres senadores. Y para eso hay que concentrar el voto en el PP. Yo llamo a la unificación masiva del voto de centro-derecha en torno al PP.

Es decir, que a aquellos que tengan la tentación de votar a Vox, usted les dice que no lo hagan.

Sí, porque pueden encontrarse en la situación de que su voto se quede sin representación en Toledo. Al ser una circunscripción pequeña, aquí se reparten solo 6 escaños y, si el objetivo es echar democráticamente a Pedro Sánchez de La Moncloa, el voto efectivo es al PP. Hay gente con buena voluntad que puede estar pensando en votar otras opciones, pero en este momento se trata de España y tenemos que votar unidos en torno al PP para que España siga unida. La única garantía de una España unida es votar al PP y el único valor seguro para ello es Pablo Casado. Yo defiendo mucho la concentración del voto. Si queremos otra vez una España próspera, de empleo, de oportunidades, una España constitucional, en paz y libertad, donde todos los ciudadanos seamos libres e iguales, es fundamental que haya una alternativa fuerte. En este momento no podemos hacer experimentos con el voto porque se la juega la unidad de España y hay que estar en torno al PP. Lo esencial de estas elecciones es que todos podamos seguir viviendo en la patria común e indivisible que es España.

¿Cree que realmente está en riesgo la unidad de España?

Está en riesgo totalmente porque con quien quieren formar gobierno los socialistas es con los enemigos de España. Hay que rescatar a España de la tentación de Pedro Sánchez de seguir gobernando con los enemigos de España, con los independentistas. No podemos permitir que España dependa de Torra, de Puigdemont o de Otegui. Es una cuestión de Estado sacar de La Moncloa a Pedro Sánchez.

Pero a muchos de ellos los están juzgando ahora en el Tribunal Supremo, están en la cárcel.

Claro, gracias a que el PP hizo las cosas que tenía que hacer para sentarlos ante los tribunales. Y lo que tenemos claro es que una vez que la justicia se pronuncie, Pedro Sánchez los querrá indultar. Por eso él habla de insultos para ocultar los indultos. El PP dice las cosas como son: quien ha negociado con Torra los 21 vergonzosos puntos para España es el PSOE.

¿Qué les dice a los que quieren votar a Cs, posible socio del futuro Gobierno de España?

Aquí, en Castilla-La Mancha, y más concretamente en Toledo, votar Cs es votar PSOE, y a los hechos me remito. En la Diputación de Toledo ganó el PP, tiene más diputados, mayor porcentaje de votos y, sin embargo, Cs pactó darle el gobierno al PSOE junto a Podemos, Ganemos e IU. Y eso significa también que ese voto no se puede desperdiciar porque, al final, si Cs y PSOE suman, Albert Rivera apoyará, como ya apoyó, a Pedro Sánchez. Hay un dicho muy castellano-manchego que dice: el que hace un cesto hace ciento.

¿Qué augura para Vox en Castilla-La Mancha?

Creo que va a sacar menos representación de lo que ellos mismos esperan porque no están hablando de los problemas que tiene Castilla-La Mancha ni conocen la realidad de esta tierra. Por ejemplo, yo vengo ahora mismo de visitar La Villa de Don Fadrique, La Puebla de Almoradiel y Miguel Esteban, de ver el problema de las plagas de conejos, que para los agricultores es fundamental porque no solo esa plaga de conejos está poniendo en riesgo la cosecha de un año sino la propia plantación, y los está arruinando. Por eso, en nuestro programa, en el de Pablo Casado, aparece la lucha contra las plagas en la provincia de Toledo. Y queremos poner en marcha los regadíos de Mora, de La Puebla de Montalbán, del Tajo y del Alberche; la regularización de los pozos de La Mancha toledana..en definitiva, utilizar el agua para la creación de riqueza y para que los agricultores tengan mayores oportunidades. A mí, lo que me dicen los agricultores de La Mancha es: yo no necesito armas, no necesito que me den un revólver, lo que necesito es que no me quiten la PAC

La importancia de Europa...

Claro. Ese es el problema de los partidos euroescépticos como Vox, que están más en la corte de Salvini, y que al final lo que quieren es menos Europa. Y si hay menos Europa, hay menos PAC, y los agricultores lo que quieren es una PAC fuerte, que es la que garantiza el PP.

El cabeza de lista de Cs por Toledo es el barcelonés Juan Carlos Girauta, que ha dicho que le da igual ser o no de Toledo, porque trabaja por España. ¿Qué opina?

Creo que cualquier español tiene el derecho a presentarse en cualquier lugar de España, pero lo que yo le digo al señor Girauta es que no puede venir insultando. Los insultos no tapan el desconocimiento que tiene de la provincia de Toledo. No conoce la problemática de mi pueblo, de Miguel Esteban, ni la del pueblo de mi mujer, Villafranca de los Caballeros, y ya si le pregunto qué ocurre en Pelahustán, en Aldeaencabo, o en Illán de Vacas, —que es el pueblo quizá más pequeño de toda España, con 5 habitantes—, pues no sabe nada. No se puede venir a insultar, no se puede decir yo he elegido Toledo porque es muy bonito o porque, como él ha dicho, está a 45 minutos de Madrid. Y yo le digo que aquí se viene a trabajar. Yo conozco los 204 pueblos de Toledo, a sus ciudadanos y colectivos. Hay gente valiente que está dando la cara en Cataluña, como Cayetana Álvarez de Toledo, y él, catalán, se viene aquí. Pero insisto, tiene todo el derecho, lo que no se puede hacer es venir a insultar. Me llamó la atención que llamara provinciana a una adversaria política mía, a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. Me parece una falta de respeto primero hacia ella y los toledanos, y segundo hacia la mujer, y sobre todo un desconocimiento profundo de la provincia de Toledo. No se puede venir a llamar provinciana a una alcaldesa, sea del color político que sea, y luego pedir el voto de esa provincia. Nosotros, lo que queremos es convertir a Toledo en una ciudad moderna, pujante, innovadora...tenemos unas grandes potencialidades, con unos recursos naturales extraordinarios, un sector primario, una industria agroalimentaria, una industria aeronáutica en la zona de Illescas y La Sagra. Y La Mancha, con su industria y su agricultura. Toledo es una provincia a la que queremos dotar de mayores servicios y más empleo.

El empleo, otro punto fuerte del programa de Pablo Casado.

Sí, porque cuando el PP gobierna siempre crea empleo y es una de nuestras prioridades. Por ello, yo pido que se vote unidos de manera masiva al PP para hacer una España unida, de empleo, de oportunidades y de bienestar. Y llevamos otras medidas no solo para Toledo como concluir la autovía Toledo-Ciudad Real, concluir también el tramo que nos queda de la Toledo-Ocaña, y traer cercanías a Illescas y Seseña, que es muy importante conectar con Madrid.

¿Y en en materia sanitaria?

No puede haber fronteras en la sanidad, como dijo el otro día en Toledo Pablo Casado. Que cualquier ciudadano pueda elegir el hospital de España que considere oportuno. No podemos levantar tabiques sanitarios para dividir comunidades.

¿Eso no pone en entredicho las competencias sanitarias, que están transferidas a las Comunidades autónomas?

La sanidad y la educación son competencias estatales, aunque su gestión esté transferida a las autonomías. Y lo que decimos es que si es una competencia estatal, pues que todos nos podamos beneficiar y se garantice la igualdad entre territorios. No es normal que si una persona de Ontígola está a 4 minutos de Aranjuez, no pueda utilizar el hospital de Aranjuez. También tiene que haber libertad de elección de médico y de hospital, como dijo alto y claro Pablo Casado.

¿En qué incide el programa del PP en materia económica?

En la bajada de impuestos, todo lo contrario a lo que quiere hacer el PSOE, que cuando habla de armonizar el impuesto de sucesiones, eso es que lo quiere subir. No hay ni que subirlo ni armonizarlo, hay que suprimirlo. El PP quiere quitar sucesiones, donaciones, patrimonio, bajar el IRPF y sociedades. Si el dinero está en el bolsillo de los españoles van a tener mayor poder adquisitivo y por lo tanto mayor poder de consumo de productos y servicios. Y para prestarlos hay que crear más empleo. Cuando hay empleo, uno tiene un proyecto vital para poder gastar más dinero y se cotiza a la Seguridad Social. Y ese es el círculo virtuoso que defiende el PP: menos impuestos para más empleo y mayor bienestar. El PP de Pablo Casado es un valor seguro para que haya menos impuestos que generen más empleo y bienestar.