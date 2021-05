María Paz Butenegro: «Los médicos nos hemos sentido muy solos en la pandemia» La candidata a la Presidencia del Colegio de Médicos de Toledo, de 49 años, es especialista en Medicina Interna

Se enfrentará el próximo 1 de junio a la doctora Natividad Laín Terés en las elecciones a la Presidencia del Colegio de Médicos de Toledo. Especialista en Medicina Interna, la doctora García Butenegro, de 49 años de edad, dice estar muy ilusionada con esta carrera que ahora emprende para presidir un organismo que aglutina a 2.600 colegiados en toda la provincia. Desde el principio de la pandemia ha trabajado en la Unidad del Coronavirus del hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde trató también a médicos enfermos y contrajo el virus, aunque sin graves consecuencias. Hizo la especialidad en el hospital Doce de Octubre de Madrid, donde trabajó en la Unidad VIH y en Urgencias. Luego se trasladó a Toledo, donde trabaja desde 2002.

¿Qué le ha impulsado a presentarse a las elecciones del Colegio?

Me parece un reto ilusionante, y que que podemos aportar muchas cosas que ahora faltan. Pero lo que más me motivó fue la experiencia de los últimos dos años, especialmente del último con el tema de la pandemia, y la desprotección que mis compañeros y yo sentimos respecto al Colegio de Médicos. En la pandemia hemos vivido situaciones muy difíciles, yo estaba en todo momento en zona Covid, y no teníamos material de protección. Pedimos ayuda de muchas maneras, incluso a la población para que nos ayudara a crear EPIS; solicité ayuda a través de las redes sociales y personas con muy buena fe nos ayudaron. Pero el Colegio de Médicos no se pronunció al respecto y me sentí desprotegida, al igual que mis compañeros. No quiero que eso vuelva a pasar.

¿Es generalizada esa opinión?

El Colegio era consciente de la situación y yo creo que no dio el paso de intentar protegernos. El Colegio debe ser como una casa donde expones tus preocupaciones y te escuchan, entienden e intentan arreglar las cosas. Esperábamos que el Colegio estuviera a nuestro lado, que nos protegiese y diera la cara por nosotros.

¿Qué tendría que haber hecho el Colegio por los médicos?

Haber exigido, al menos, material de protección y denunciar la situación, fundamentalmente en la primera ola, donde prácticamente no tuvimos ningún tipo de protección. Ahora nos dan una mascarilla por semana, cuando trabajamos ocho horas diarias incluso con guardias de 24 horas. Pero bueno, antes no teníamos ni siquiera mascarillas. Yo incluso solicité ayuda por redes sociales a médicos de otros sitios, que nos las cedieron, pero era el buen hacer de personas individuales, no un estamento que nos protegiese.

La actual presidenta del Colegio mantuvo una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha para trasladarle el malestar del colectivo.

Yo no vi que eso se tradujera en un cambio, no me vi protegida en esa situación, ni yo ni mis compañeros.

Enorme presión

¿Cómo está ahora la presión asistencial en urgencias?

Es tremenda, similar a la de otras olas. La primera y la tercera fueron muy duras, la segunda menos, pero estamos muy por encima del trabajo esperable del día a día, muy desbordados en cuanto a la carga y la presión de trabajo de los profesionales.

Pero al menos ya hay material de protección y respiradores.

El problema no está en el número de respiradores sino en que haya personal suficiente. El respirador no funciona solo, necesita un equipo, personal sanitario, y somos los que somos. Y el número de camas de UVI es limitado: estamos en un porcentaje de saturación enorme.

El nuevo hospital

¿Cree que si se hubiera producido antes el traslado al nuevo hospital habría mejorado la situación de los profesionales?

Por supuesto que sí, en cuanto a espacio, a evitar la diversificación entre Virgen de la Salud, Hospital Provincial y Parapléjicos. La diversificación hace que todo se complique y no repercuta positivamente en el paciente.

¿En este sentido, han encontrado apoyo en el Colegio en cuanto a urgir al Gobierno regional a que el nuevo hospital estuviera operativo cuanto antes?

Yo no he sido consciente de que impulsaran una apertura del hospital.

¿De sus palabras puede desprenderse que la junta directiva del Colegio de Médicos ha sido conformista?

Ha sido pasiva, permisiva, de decir «si esto es lo que hay, nos callamos». Una de las reivindicaciones de mi candidatura va a ser que se produzca ya el traslado definitivo del hospital. Que se produzca el traslado en bloque porque un paciente no puede estar allí hospitalizado sin un servicio de UVI o Radiología.

Un colectivo que también ha sufrido en primera línea la pandemia son los médicos de Atención Primaria.

El escaso apoyo del Colegio ha sido también para ellos.

¿Qué habría hecho usted durante la pandemia si hubiera sido la presidenta del Colegio?

Poner de manifiesto el malestar de todos los colegiados e intentar elaborar ciertas estrategias para poder conseguir que hubiera material.

¿Conoce a la doctora Laín?

Sí, la conozco personalmente. Es una persona a la que admiro en muchos aspectos, he trabajado con ella en Urgencias, pero en cuanto a su actividad como presidenta del Colegio hay cosas que podrían haber sido mejorables. Los hechos están ahí: la falta de movilización por parte del Colegio es patente.

¿Cómo definiría la candidatura con la que se presenta a las elecciones?

Está formada por un grupo de profesionales que, como yo, se han dado cuenta del descontento de todos los compañeros. Trabajo en un servicio muy amplio, Medicina Interna, con muchos profesionales, y soy consciente del descontento respecto a la gestión que se ha hecho. Por ello nos presentamos con la intención de hacer mejor las cosas, tienen ganas y están ilusionados. Está formado por médicos de hospital, de Primaria, conocemos todos los ámbitos.

Transparencia

¿Tiene alguna propuesta ‘estrella’?

Conseguir un Colegio transparente, que presente todos los años sus memorias, algo que no se ha hecho en los últimos años; donde lo fundamental sea el colegiado, al que se escuche y proteja porque nos queda aún mucho tiempo de pandemia, que se encuentre en su casa y se sienta apoyado y arropado. Los médicos nos hemos sentido muy solos en la pandemia. Por otro lado, queremos potenciar la formación de los médicos y la carrera profesional; vamos a luchar por ella, y por la estabilidad en el empleo: el 50% de los médicos tienen empleo precario. Hay que proteger asimismo a los médicos que se dedican también a la actividad privada (unos 300), que como el resto han estado en primera línea del Covid y se han sentido muy desamparados por el Colegio. Y trabajaremos mucho por la conciliación, la maternidad...

¿Hay más medicos mujeres que hombres?

Sí, de los 2.600 colegiados, la relación es del 65%-35% aproximadamente.