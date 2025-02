David Muñoz: «La hoja de ruta de Cs en la provincia de Toledo es ampliar la presencia municipal»

Es seguro que cuando decidió abandonar su dedicación profesional para recibir el bautismo de la política en las filas de Ciudadanos, a David Muñoz Zapata ni se le pasó por la cabeza un comienzo tan distinto a lo esperado y hasta traumático. Además, los acontecimientos políticos arrastran a su partido en las encuestas. No es una situación fácil, pero este experto en el campo de la orientación laboral asegura que todas estas adversidades le sirven de revulsivo y que desde su puesto de diputado regional y coordinador del partido en la provincia de Toledo dará la batalla de manera especial en el ámbito municipal, para lo cual ya está a punto de conformarse casi todo el entramado de Ciudadanos en la provincia toledana.

Ya hemos sobrepasado el ecuador de una legislatura totalmente atípica por parte de la pandemia ¿Qué balance hace desde Ciudadanos?

Me decía una persona no hace mucho: «vaya tino que has tenido de meterte en política justo en el peor momento». La verdad es que ha sido muy triste y para una persona que ha entrado en política justo esta legislatura, pero sobre todo porque los comportamientos que hemos visto muchas veces aquí en las Cortes no son los que creo que esperaría la ciudadanía. La situación se ha polarizado y ha habido mucho enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista , pero yo me siento orgulloso de que Ciudadanos ha puesto bastante cordura en la situación.

Es obvio que todo ha influido en la actividad política habitual de las Cortes...

No lo puedo comparar con otras legislaturas porque no estaba, pero evidentemente toda la agenda que teníamos los grupos se cortó en marzo de 2020 y el principal foco de atención fue estar pendiente de la pandemia y de la gestión que estaba haciendo el Gobierno, y nosotros pendientes de aquellas localidades donde gobernábamos, como en Borox o Yunclillos. Creo que a todos los que teníamos representación política los primeros días se nos olvidó.

¿Y cómo calificaría la gestión que el Gobierno regional ha llevado a cabo en este tiempo tan complicado?

Creo que la primera ola de la pandemia la gestionó mal desde muchísimos puntos de vista. Puedo entender que la pandemia llegó y que no se esperaba, aunque nosotros ya dijimos en las comisiones que a finales de febrero había llamadas al 112 con mensajes de contagios por coronavirus, aunque se nos dijo que no tenía ninguna diferencia con la gripe común. Por lo tanto, no hubo la previsión que tenía que haber. Falta de información desde el Gobierno central, no crear alarmismo... no lo sé y queremos saberlo en una comisión que tenemos solicitada. En todo caso, creo que la gestión del Gobierno regional fue mala, igual que digo que la vacunación ha salido bien . Ahora bien, como dice Fernando Savater, un político intenta enmendar errores y no linchar culpables. Nosotros creemos que la ciudadanía esperaba el acuerdo de los políticos y a pesar de que no aprobábamos su gestión nosotros lanzamos una propuesta de acuerdos y llegamos a un pacto de reconstrucción de Castilla-La Mancha que creemos que ha sido bastante positivo.

Pese a la pandemia, la legislatura se está caracterizando por un duro enfrentamiento PSOE-PP y con Ciudadanos en medio ¿Cómo se lleva estar en ese terreno dentro de esa relación furibunda?

Es muy difícil intentar poner cordura . Cuando nuestro grupo se reunió en abril de 2020 vimos muy claro que quien pretendiera arrimar el ascua a su sardina en lugar de arrimar el hombro en ese momento, se estaba equivocando. Y ahí veíamos que los otros dos partidos intentaban arrimar el ascua a su sardina, y sólo manifestaban desacuerdo por una cuestión de posición política buscando rédito electoral. Me resultó bastante triste que el 13 de marzo, en una reunión de los grupos en el Palacio de Fuensalida para informar de la situación, se vio mucha voluntad de acuerdo por todos, pero eso duró muy poquito. Creo que el descontento con la política sucede por estas cosas. Nosotros estamos para poner cordura, aunque es cierto que parece que no nos está beneficiando, pero haremos lo que tenemos que hacer aunque nos cueste las elecciones.

En una sociedad cada vez más enfrentada, tal vez por contagio de los partidos, ¿Hay espacio para una tercera vía como puede ser Ciudadanos?

Lamentablemente se puede estar contagiando, pero creo que de todas las maneras hay una sociedad real, de gente que comparte mesa o lugares de trabajo. A veces determinadas opciones políticas están buscando ese enfrentamiento que no es el de la España real. Creo que Ciudadanos se parece mucho más a la España real de lo que se parecen los otros partidos .

Entonces ¿qué cosas nuevas aporta Ciudadanos a la ciudadanía?

Nosotros hemos demostrado mucha responsabilidad durante toda la pandemia. Donde hemos gobernado hemos exigido responsabilidad de la oposición, y donde somos oposición, hemos sido responsables. Creo que así es la gente coherente. Y sobre todo intentamos que esas posiciones que están en los extremos y que intentan polarizar no cojan fuerza , porque la gente no debe dejarse llevar por el cabreo, sino mantenerse en una posición más centrada y moderada, y en Castilla-La Mancha creo que es así.

Me imagino la inquietud en Ciudadanos cuando miran las encuestas ¿saben ya qué pueden hacer para revertir esa tendencia?

Cuando entré en Ciudadanos no salíamos ni en los sondeos, pero evidentemente a mí me preocupan las encuestas. Es cierto que no estamos sacando buenos resultados en ellas, pero para mi, como coordinador de Ciudadanos en la provincia de Toledo, es una motivación para mejorar, porque más allá de la intención de voto me interesa el análisis demoscópico. Y ese nos dice que el 16 por ciento de los castellano-manchegos se autodenomina liberal y que el 24 por ciento se autodefine de centro . Ambas cosas es Ciudadanos, y por tanto creemos que tenemos esa oportunidad en Castilla-La Mancha para hacerles llegar el mensaje de que Ciudadanos es el partido liberal que necesita España y que puede aportar moderación y acuerdos que necesita en país y la región.

Es cierto que electoralmente Castilla-La Mancha tiene otras peculiaridades que el conjunto de España ¿es esa una tabla de salvación?

Uno no puede comparar Madrid o Barcelona con Castilla-La Mancha por su densidad demográfica, además de la estructura socioeconómica totalmente distinta o la historia política. Se hacen sondeos a nivel nacional que se trasladan a lo regional como si fuera una regla de tres, y eso no tiene nada que ver con la demoscopia. Nosotros aquí lo que tenemos que estar es seguir a pie de calle como estamos haciendo en la provincia de Toledo con nuestros 86 concejales en 46 ayuntamientos, tanto si gobernamos como si estamos en la oposición, y de eso estoy muy orgulloso. Esa labor hace que se pueda decir que Ciudadanos sí que está y que lo está haciendo bien.

¿Cree entonces que los acuerdos con el PSOE en ayuntamientos como Albacete y Ciudad Real pueden convencer al ciudadano de que se puede votar a su partido?

A nosotros nos pueden criticar muchas cosas, pero lo cierto es que nadie ha criticado a Ciudadanos que gobierne mal, en ningún sitio. Ni en el ayuntamiento de Madrid, ni en Andalucía, o en Albacete, Ciudad Real o Guadalajara. O en Borox con Soledad Delgado como alcaldesa. Pueden decir que gobernamos bien porque mantenemos servicios sociales, bajamos impuestos y somos gobiernos que aportamos serenidad y evitamos el sectarismo . Y puedo decir que aquí en la provincia de Toledo gozamos de muy buena salud.

Como coordinador provincial de Ciudadanos en Toledo ¿cómo está preparando la próxima cita electoral?

Antes del verano ya conformamos totalmente el Comité Provincial, reordenamos toda la planta municipal a nivel orgánico de la provincia de Toledo. Tenemos agrupaciones comarcales con coordinadores muy implicados en sus municipios que están entrando en contacto directo con el tejido social, que es lo que hay que hacer. Eso prueba que, a pesar de lo que nos dicen de que tenemos sondeos malos, a principios de verano abrimos una nueva agrupación en Carranque y cuando termine el verano tendremos nuevas agrupaciones en la comarca de La Mancha, donde nos faltaba bastante implantación. Y para octubre vamos a hacer una especie de cónclave, un encuentro provincial de militantes y concejales de toda la provincia de Toledo que nos va a servir para salir disparados a esa cita de mayo de 2023. Y con una hoja de ruta muy clara que es ampliar nuestra presencia municipal.

Como coordinador provincial ¿cuáles van a ser las directrices que hará llegar a los miembros de su partido?

Estoy muy orgullosos de los concejales de los ayuntamientos donde está Ciudadanos, por tanto poco les puedo pedir más de lo que ya están haciendo . Donde estamos gobernando como en Borox, Madridejos, Carranque... que sigan por esa senda, sin rigideces ideológicas ni sectarismos, mirando siempre por el bien de los vecinos de su pueblo. Y donde estamos en la oposición, que sigan con esa responsabilidad, exigentes con sus gobiernos pero responsables a la vez, haciendo una política útil, porque donde menos efecto tiene la polarización es en la política municipal. Y a los militantes, que ayuden a sus concejales y les trasladen las necesidades de la ciudadanía, y que participen en todas las actividades que vamos a seguir realizando.

Si tuviera que presentar un programa electoral ¿Qué propuestas, como necesidades, haría para la provincia de Toledo?

A la provincia de Toledo le ocurre algo que también pasa en otras partes de Castilla-La Mancha, que tiene muchas diferencias. Nada tiene que ver el corredor de La Sagra con la comarca de La Mancha. Por tanto, un único programa electoral para toda la provincia es difícil. Creo que hay que ir a atender las necesidades específicas que tiene cada comarca, aunque sus problemas no difieren mucho del resto de la Comunidad. Tenemos unos altos niveles de paro, es la que tiene menos PIB per cápita en una región que es la tercera con menor PIB per cápita. También hay un problema de abandono escolar, ya que somos la segunda región en las que las personas no llegan a la segunda etapa de Educación Secundaria y solo un alumno de cada dos de Formación Profesional acaba sus estudios. Eso hace que nuestra región pueda ser poco atractiva para inversiones, ya que las empresas buscan el talento personal. Por tanto, lo que necesita la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha es aumentar la cualificación de la población. Que sean los empresarios los que creen empleo y no los ayuntamientos a través de planes de empleo. Luego, en la comarca de La Mancha o la Mesa de Ocaña, que son más agrícolas, tenemos que modernizar mucho el sector primario y que se sumen los jóvenes. También pedimos que se cree una Cámara de competencia agraria que existió hace muchos años y puede evitar que se produzca el fraude en la cadena agroalimentaria. Y hay una zona de la provincia que me preocupa especialmente, la que rodea a Talavera: comarca de La Jara, Sierra de San Vicente y la Campana de Oropesa. Son zonas que necesitan infraestructuras que han sido reclamadas desde hace muchos años y que no llegan. Incluso algunas de ellas ya hasta se pueden quedar obsoletas. Yno son solo autovías, sino conexión a través de internet. Además, los servicios de transporte de comunicación de Talavera con Madrid son absolutamente deficientes, por no hablar del tren tantas veces prometido y que no acaba de llegar. Al fin y al cabo las infraestructuras son las que permiten que empresas decidan instalarse en estas zonas y puedan generar puestos de trabajo. Por tanto, no puede ser un programa único para la provincia, sino hacer una hoja de ruta más de bisturí que de sable, de a cada zona según sus necesidades .

Además hay problemas sociales cada vez más agudos en las zonas de crecimiento como La Sagra.

No solo está el problema de la ocupación. También hay problemas de convivencia bastante graves, como se ha visto en las fiestas de algunos pueblos donde se han producido altercados. Aquí en las Cortes se aprobó una proposición para elevar al gobierno de la nación la aprobación de una ley contra la ocupación que se aprobó por unanimidad, pero el gobierno de España no ha hecho nada para atajar este problema que en Castilla-La Mancha afecta especialmente al corredor de La Sagra y al del Henares. Centrándonos en La Sagra, no entendemos cómo todas las veces que hemos pedido al gobierno regional que cree medidas para que los ayuntamientos puedan compartir los servicios de policía local, siempre se ha negado. Esa es una posibilidad que permite la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay muchos ayuntamientos que no tienen recursos suficientes, pero el gobierno no está haciendo nada por resolverlo. Nosotros insistimos que hay que mancomunar servicios de policía local para que haya efectivos suficientes en todas las localidades . A un vecino de Borox o de Alameda de la Sagra o de Illescas le da igual si el policía local que viene tiene el escudo de una localidad u otra, lo que necesita es un agente de la autoridad que garantice su seguridad y la convivencia dentro de su barrio.

Hablando de infraestructuras, en la autovía entre Toledo y Ocaña que lleva décadas pendientes se ha elegido la opción que pasa por la Sagra ¿qué le parece?

Este es un ejemplo más de lo que se pueden denominar las eternas promesas sobre infraestructuras. El año pasado registramos una propuesta en el Congreso de los Diputados en la que decíamos que en 2017 se licita ese proyecto con un plazo de ejecución de 20 meses, pero ha pasado y sigue sin hacerse el estudio para desarrollarlo. Luego las zonas van cambiando, y puede que ahora el informe técnico esté diciendo que sea mejor una opción a la que en un principio se había planteado, pero la gente que se iba a beneficiar ha hecho inversiones y ahora hay un grave problema. Yo creo que siempre hay que dejar que los técnicos valoren las opciones que sean mejores, tanto por el impacto social, económico y medioambiental . De las dos opciones que se han planteado, creo que la que va por La Sagra podría beneficiar también al Polígono Industrial.

¿Y lo del AVE?

No se pueden hacer proyectos mirando a unas lecciones, ni de que color es un municipio para beneficiarlo, sino basados en informes técnicos que sean objetivos. Pero a mi me parece más lógica la opción de soterramiento.

