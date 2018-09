El Ayuntamiento cortará el tráfico en Bisagra durante el espectáculo «Luz Toledo» Se detendrá a partir de las 21.00 horas en función del público que asista a este espectáculo de luz y sonido

El concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Juan José Pérez del Pino, ha explciado este martes en rueda de prensa las medidas de seguridad que se han establecido en el espectáculo de luz y sonido «Luz Toledo», que tendrá lugar en la fachada norte del Alcázar este jueves, viernes y sábado, 6, 7 y 8 de septiembre, y entre las que destaca el corte de tráfico en la zona de Bisagra, que tendrá lugar, «previsiblemente y en función del público», a las 21.00 horas.

Así lo ha explicado junto a la concejal de Educación y Cultura, Nuria Cogolludo.

En relación a este corte de tráfico en Bisagra, será previsiblemente y en función del público, a las 21.00 horas. Además, se establecerá el desvío de autobuses urbanos al remonte de Safont. Las escaleras de acceso funcionarán el jueves hasta la 01.00 horas, y el viernes y sábado hasta las 02.00 horas.

La entrada al espectáculo se va a realizar a través de la escalera que está en frente de los sindicatos. En cuanto a la salida, se realizará por la puerta de la biblioteca. «Se considera que es más seguro subir por los escalones y bajar por la zona de rampas», ha añadido el concejal de movilidad. En esta salida se situará la entrada con personas con discapacidad.

El acceso del público se realizará en el momento en el que los que están dentro hayan desalojado el recinto, por este motivo «los espectáculos tendrán 45 minutos de diferencia, para que haya tiempo a un desalojo cómodo». En cuanto al aforo, el concejal de movilidad ha comentado que la superficie se ha limitado a 1.500 metros cuadrados, y ha establecido el límite de personas en 2.500.

Del Pino ha señalado que habrá un servicio de policía en ambas puertas, que estarán situados en la entrada de la escalera, donde se cortarán los accesos una vez se calcule que el aforo se ha completado.

Una de las medidas que el concejal de movilidad ha subrayado es que se montará un servicio que hará controles aleatorios de inspección de mochilas y bolsos para que no se se pasen objetos que puedan considerarse peligrosos. «Quiero aprovechar la ocasión para avisar de que aquellas personas que vayan a ver el espectáculo, si no necesitan mochila, no la lleven por comodidad», ha explicado.

Dentro del recinto habrá agentes de policía y un centro de coordinación, que estará situado en la zona de la bandera, y estará atendido por la policía local, protección civil, un miembro de la empresa y un representante del museo del Ejército, que estarán localizados en esa zona por si hubiese alguna eventualidad. Si ocurriese este supuesto, la puerta del Alcázar, la que da al patio, se utilizaría como salida de emergencia.

En cuanto a la seguridad en el espectáculo de láser y niebla «Atmósfera», que se realizará en Zocodover, estarán instaladas dos persones de Protección Civil, dos agentes de Policía Local y la colaboración de la Policía Nacional, «que se está determinando aún».

Horarios

La concejal de Cultura ha recordado el horario para el espectáculo «Luz Toledo». El primer pase comenzará a las 22.00, con tres más a las 22.45, 23.30 y 00.15 horas, haciendo un total de cuatro exhibiciones. El viernes y sábado habrá dos pases más, que tendrán lugar a las 01.00 y 01.30 horas. «En estos últimos pases, y debido a la afluencia de gente que habrá durante toda la noche, hemos decidido que sólo transcurra media hora», ha explicado.

Cogolludo también ha aclarado el horario del espectáculo de láser y niebla. Comenzará a las 22.30 horas en Zocodover y se realizará cada 20 minutos. «Esta función completa el espectáculo principal, y mientras que la gente está esperando entre un pase y otro, puede tener opción a ver los dos espectáculos», ha concluido.