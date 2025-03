Restricciones para Semana Santa: qué se podrá hacer y qué no en Castilla-La Mancha

Del 26 de marzo al 9 de abril entrarán en vigor las restrecciones de Semana Santa en Castilla-La Mancha. No se podrá viajar fuera de la comunidad autónoma, pero sí a cualquier lugar de la región; no se permitirán actividades multitudinarias y se limita el número de personas que se pueden reunir.

Lo más destacado para Castilla-La Mancha es el adelanto del toque de queda de la medianoche a las 23.00 horas, para ajustarse a la norma nacional, pero eso sí, manteniendo la hostelería abierta hasta esa hora. Es decir, podrán abrir hasta las once de la noche, al límite del toque de queda.

Otro de los cambios que tendrán lugar entre el viernes 26 y hasta el 9 de abril será que se limita el número de comensales en el interio r de los establecimientos de hostelería a cuatro personas. En el exterior podrá haber seis, como hasta ahora. Pero, en el caso de reuniones en domicilios, se limitan tan solo a los convivientes.

Cierre perimetral

En el documento elaborado por la Comisión de Salud Pública se establece un cierre perimetral de todas las comunidades y ciudades autónomas, permitiéndose únicamente los viajes por los motivos justificados recogidos en el decreto que establece el estado de alarma. Los archipiélagos de Baleares y Canarias quedarían excluidas de esta medida debido a «las peculiaridades geográficas y logísticas que implica la insularidad».

La vuelta a casa de los universitarios

La Comisión de Salud Pública recomienda «específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país». No obstante, no es una prohibición.

Toque de queda

Otra de las medidas ab ordadas en este Plan Único es la de la limitación de movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 horas en todos los territorios españoles. Los gobiernos regionales podrán adelantar una hora el toque de queda, pero nunca atrasarlo.

Actualmente Castilla-La Mancha es la única región que tiene un toque de queda más laxo, pues comienza a las doce de la noche. Entre el 26 de marzo y el 9 de abril se adentará a las once.

Reuniones

Se limitarán o mantendrán las reuniones en los espacios públicos y privados entre 4 y 6 personas y se desaconseja la celebración de encuentros sociales en domicilios o en otros espacios cerrados con personas no convivientes.

Otras medidas y restricciones

La situación epidemiológica e n un gran número de regiones españolas ha mejorado considerablemente en las últimas semanas. Sin embargo, la Comisión de Sanidad Pública pide a las comunidades no bajar el nivel de alerta sanitaria en el que se encuentre la región desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa aunque los indicadores sean favorables y de este modo mantener las medidas establecidas en ese momento.