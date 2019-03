Girauta reivindica su proyecto «patriota» para España El candidato por Toledo niega que las ideas de Cs nazcan del tacticismo electoral

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista de esta formación por Toledo, Juan Carlos Girauta, ha reivindicado su proyecto «patriota» para España y ha rechazado que las propuestas de Cs nazcan del «tacticismo» electoral. «No estamos pensando en tacticismos electorales, estamos pensando en España. España no puede estar en manos de Pedro Sánchez, es urgente desalojarlo, y eso no tiene nada que ver con si el votante viene o el votante va».

«Cuando uno dice que hay una emergencia nacional, lo que está diciendo es que no es momento para hacer cálculos electoralistas», ha declarado Girauta, quien ha insistido en que a Ciudadanos lo que le mueve es la convicción de que está obligado a explicar a los españoles «lo grave que es la situación» ya que «hay un presidente del Gobierno que se apoya en los que dan el golpe de Estado», por eso Ciudadanos ha tendido la mano al PP para formar una coalición de Gobierno», ha explicado Girauta en una entrevista.

Dicho esto, explica que Ciudadanos no acepta el esquema español habitual de izquierda-derecha porque «ya no existe y ya no funciona», por lo que ha advertido de que si cada vez que hay un movimiento o una decisión estratégica «muy seria» en Ciudadanos se la quiere encardinar dentro de una lógica izquierda-derecha «yo le aseguro que no entenderemos nada». «Aquí no hay izquierda ni derecha, aquí hay unidad de España», puntualiza.

«En Francia quien defiende la unidad de la patria ante alguien que quiera dar un golpe de estado para declarar la independencia de un territorio se pondría desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y todo lo que hay en medio en contra de esos golpistas», dijo.

«¿Es de izquierdas o de derechas defender la unidad de España y decir ‘yo no voy a aceptar que un presidente español transija con los separatistas? Eso no es de izquierda ni de derechas, es una obligación patriótica», por lo tanto, ha insistido en que «no nos mueve la idea de cómo se mueve el voto si uno dice eso o no lo dice, nos mueve la convicción de que estamos obligados a explicar a los españoles lo grave que es la situación».

Preguntado por el hecho de que el presidente del partido, Albert Rivera, haya acentuado en los últimos días su apuesta por el mundo rural, Girauta ha afirmado que Cs no piensa en Vox cuando hace un programa de gobierno, a la vez que destaca que el partido naranja es un partido joven en el ámbito nacional y por lo tanto en 2019 tiene más en cuenta el mundo rural debido al crecimiento de la formación de forma orgánica en el conjunto del país.

Despoblación

«Hemos tenido más recursos, más asesores, hemos hablado más con la gente, hemos conocido mejor el territorio y nos han llegado una serie de preocupaciones genuinas sobre la despoblación en España que nos las hemos tomado muy en serio», manifiesta.

Girauta ha añadido que la España vacía hace tres años «era un titular curioso» y hoy en día «es una preocupación real, efectiva, donde está amenazada la igualdad».

Es por ello que el portavoz de Cs en el Congreso considera que «es urgente» hacer algo desde el sector público para incentivar no solo el que se va no se vaya sino que vaya gente allí a vivir y a emprender. Por lo tanto, «la preocupación es esa y esa preocupación es genuina, cierta, real y auténtica y no tiene la más mínima relación con Vox».