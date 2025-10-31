Toledo rinde homenaje a sus mayores en una gala que celebra «la vida y la memoria compartida»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha presidido esta tarde la primera gala de los premios 'Huellas que dejan legado', un acto celebrado en el marco de la Semana del Mayor y en el que se ha reconocido la trayectoria vital y el compromiso ... de toledanos que «con su ejemplo, han contribuido al bienestar y al progreso de la ciudad».

Durante su intervención, el alcalde ha expresado su gratitud hacia los galardonados «por vuestra vida, por demostrarnos que existe otra manera de hacer las cosas, por ser ejemplo de superación, de entendimiento, de participación, de profesionalidad, de rigor, de servicio público y de entrega a los demás».

En este sentido, el alcalde ha subrayado la importancia de poner en valor la trayectoria de quienes, con su trabajo y generosidad, han dejado una huella positiva en Toledo, «habéis dedicado una vida a hacer bien las cosas y como no hay progreso sin raíces, ni futuro sin memoria, es justo dignificar la memoria de las personas que tanto habéis hecho por la ciudad y por los demás».

Además, Velázquez ha destacado que esta gala viene a ocupar «un espacio que era necesario», convencido de que en los próximos años se celebrarán muchas más ediciones de estos premios, que servirán para seguir «celebrando la vida y los legados de quienes han hecho mucho por Toledo».

Por último, el alcalde ha indicado que todos los galardonados, «sois personas que os levantáis cada día queriendo ser mejores que el día anterior y esa es la huella tan positiva que dejáis a las nuevas generaciones, la edad no se mide en años, sino en experiencias que dejan huella», ha concluido.

Reconocimientos 'Huellas que dejan legado'

Los galardonados en esta primera gala 'Huellas que dejan legado' han sido los siguientes:

Mari Luz Santos Cerrillo, galardón 'Una vida dedicada a Toledo', tras más de tres décadas liderando el movimiento vecinal del Casco Histórico y de Azucaica, nos ha enseñado que el diálogo y la participación son las verdaderas herramientas del cambio.

Francisco Collado Rodríguez, galardón 'Una vida dedicada a Toledo', por su incansable trabajo en APANAS, ejemplo de superación, de alegría y de inclusión. Su historia nos recuerda que las capacidades no se miden con límites, sino con el alma.

Carmen Vega Barroso:, galardón 'Una vida dedicada a Toledo', por ser pionera del atletismo femenino, que corrió maratones cuando aún era un reto para las mujeres. Su constancia y fuerza son inspiración, porque el deporte también es una escuela de vida.

Luis Gómez de las Heras: galardón 'Una vida dedicada a Toledo', por ser el primer presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Toledo, quien ha hecho de la justicia un ejercicio de humanidad. Su rigor y ética son un espejo en el que se miran las nuevas generaciones de profesionales del derecho.

Mari Paz Ruiz González:, galardón 'Una vida dedicada a Toledo', matrona, concejal, mujer entregada al servicio público que ha estado al lado de miles de familias en el momento más mágico de sus vidas, el nacimiento de un hijo. Y también, al frente de un Ayuntamiento, defendiendo el bienestar de todos.

En cuando a la categoría 'Legado Toledo', en la que se reconocen proyectos que han dejado una marca imborrable en nuestra ciudad, se han entregado a las siguientes entidades y empresas:

Socializa 60, que une a miles de personas mayores, demostrando que la edad no es un límite, sino una oportunidad para compartir, para seguir aprendiendo, para seguir soñando.

Hogar Zoe, con Sor Castillo al frente, símbolo del amor al prójimo, del cuidado y la dignidad, por ser el abrazo donde muchos encuentran esperanza.

Almacenes León, con más de medio siglo vistiendo a generaciones toledanas, ejemplo de comercio de proximidad, de esfuerzo familiar, de compromiso con la ciudad.