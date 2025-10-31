Suscribete a
La Aemet avisa de tormentas en varias zonas para el Día de Todos los Santos

Toledo rinde homenaje a sus mayores en una gala que celebra «la vida y la memoria compartida»

Carlos Velázquez ha subrayado la importancia de poner en valor la trayectoria de quienes, con su trabajo y generosidad, han dejado «una huella positiva en Toledo»

La gala 'Huellas que dejan legado', en imágenes

Autoridades posan con los galardonados en los premios 'Huellas que dejan legado'
Autoridades posan con los galardonados en los premios 'Huellas que dejan legado' ABC

ABC

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha presidido esta tarde la primera gala de los premios 'Huellas que dejan legado', un acto celebrado en el marco de la Semana del Mayor y en el que se ha reconocido la trayectoria vital y el compromiso ... de toledanos que «con su ejemplo, han contribuido al bienestar y al progreso de la ciudad».

