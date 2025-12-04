El PP presenta 198 enmiendas que corrigen «el absoluto desprecio de Page» a la provincia de Ciudad Real

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Carolina Agudo, ha presentado este jueves las enmiendas que los 'populares' han registrado a los presupuestos regionales y que conciernen directamente a la provincia de Ciudad Real.

Acompañada por la secretaria general del Partido Popular de Ciudad Real, Sonia González, y por el alcalde de la ciudad, Francisco Cañizares, Agudo ha denunciado el «pasotismo» y el «absoluto desprecio» de Emiliano García-Page hacia esta provincia, ya que ha presentado unos presupuestos que en nada satisfacen las necesidades de los municipios y de sus vecinos.

La dirigente 'popular' ha insistido en que «los presupuestos de Page en vez de solucionar los problemas de la gente de Ciudad Real los agravan», tanto en el ámbito sanitario, como en el social, como en el de infraestructuras. Por ello, y para dar solución a «los olvidos de Page con esta región», ha explicado que desde el Partido Popular han registrado 1.150 enmiendas a los presupuestos regionales, de las cuales, 198 corresponden a intereses de la provincia de Ciudad Real por un importe de más de 165 millones.

Unas enmiendas que responden a las demandas de los sectores sociales ciudadrealeños y también a las peticiones de alcaldes y portavoces de la provincia. Por eso, entiende la secretaria regional de los populares que los socialistas, «si tanto defienden esta provincia» apoyarán estas enmiendas a lo largo de su tramitación.

De este modo, ha criticado hoy la «absoluta falta de compromiso» del Gobierno regional tras comprobar que, después de una década de mandato del socialista. «No se ha construido ni un solo kilómetro de la autovía entre la capital regional y la provincia ciudadrealeña. Además, los Presupuestos regionales vuelven a contemplar cero euros para esta infraestructura y para la denominada autovía del IV Centenario. «Así entiende el PSOE la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación», ha afirmado.

Agudo ha lamentado también que continúen sin avances proyectos «reiteradamente prometidos» por el Ejecutivo socialista, como la plataforma logística de Alcázar de San Juan, los accesos a distintos polígonos industriales de la provincia o la adecuada conservación de las carreteras autonómicas, competencia exclusiva de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «mientras que la Diputación Provincial de Ciudad Real si lo hace en las de su competencia», ha aseverado.

Educación, Cultura y Sanidad

La dirigente regional ha detallado que el PP ha presentado alrededor de 25 enmiendas destinadas a actuaciones urgentes en carreteras que «no reciben el mantenimiento adecuado» y que ponen en riesgo la seguridad de los conductores.

Además, los 'populares' han registrado enmiendas para:

•La ampliación y puesta en marcha de polígonos industriales en La Solana y Almodóvar del Campo.

•La construcción de vivienda pública en Valdepeñas.

•La modernización de estaciones de autobuses, como la de Tomelloso.

•El establecimiento de nuevas rutas de transporte, entre ellas una conexión hacia Córdoba con paso por Almadén.

«Para que esta provincia crezca hay que apostar por el suelo industrial y por los servicios públicos que lo hacen posible. Page, sin embargo, sigue mirando hacia otro lado», ha señalado Agudo.

- Educación: El PP ha presentado más de 80 enmiendas orientadas a mejorar centros educativos de la región y crear nuevos colegios e institutos en la provincia. En total, las propuestas afectan a 82 municipios, donde el 80% de los centros necesita intervenciones urgentes de mantenimiento.

«Esta situación refleja la dejadez del Gobierno regional. Lo que vemos en las aulas es el resultado de diez años de abandono», ha subrayado.

- Cultura, deporte, medio ambiente y campo: compromisos incumplidos y soluciones del PP:

•Actuaciones en el Centro Regional de la Fotografía de Puertollano, «otra promesa incumplida de Page», ha apostillado.

•La musealización de la Casa del Bachiller en Argamasilla de Alba.

•Mejora de instalaciones deportivas en distintos municipios.

•Una veintena de enmiendas para el arreglo de caminos rurales.

•Otra veintena para depuradoras y abastecimientos, señalando que es la «asignatura pendiente de Page, que se inventa un impuesto a la pérdida de agua, pero no aporta solución alguna a ese problema».

Servicios sociales y sanidad: reforzar lo que Page recorta

En el ámbito social y sanitario, las enmiendas incluyen:

•Recuperación del servicio de estancias diurnas de Almagro.

•Ampliación de la aportación de la Junta al servicio de Ayuda a Domicilio.

•Puesta en marcha al 100% del Plan Funcional del Hospital de Tomelloso, incluida su UCI.

•La UCI del Hospital de Valdepeñas.

•El aparcamiento del Hospital de Manzanares.

•La ampliación de los servicios centrales del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

«Las listas de espera son las más largas de España y Page sigue sin cumplir ni una de sus promesas sanitarias», ha denunciado.

En materia educativa: Educación 0-3 años, Plan Corresponsables y apoyo al campo

Agudo ha destacado especialmente la enmienda para implantar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, «otra promesa olvidada por Page», así como una enmienda de 4 millones de euros destinada al Plan Corresponsables, «los 4 millones que Page no quiere pagar tras permitir el recorte del Ministerio, obligando a ayuntamientos y diputaciones a asumir ese coste».

Llegados a este punto, la secretaria regional de los populares ha querido destacar la enmienda del PP que contempla un plan de choque contra las listas de espera, también la enmienda para la modernización de la Atención Primaria, otra para la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, y, además, las de nuevas ayudas y planes para el sector agrario, «pilar fundamental de la provincia de Ciudad Real».

Para Agudo, estos presupuestos «son una chapuza» que evidencian la «desastrosa gestión» del Gobierno socialista. «Page tiene la cabeza en cualquier cosa menos en Castilla-La Mancha. Si en esta provincia se están poniendo en marcha proyectos e inversiones es gracias a los ayuntamientos del PP y a la Diputación, que asumen competencias que no son suyas, mientras el PSOE se dedica a torpedear de forma sectaria».

Por su parte, Francisco Cañizares, se ha referido a las diez enmiendas que afectan a la capital, por valor de 40 millones de euros, y que afectan a infraestructuras, la mejora de la climatización de los colegios públicos, a la barriada de San Martín de Porres, las instalaciones deportivas del Doncel, las viviendas sociales de la Junta en la barriada de La Granja o la subvención del billete de los trenes AVANT, como así hace la Junta de Castilla y León.