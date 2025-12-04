El PSOE tacha de «estafa» la enmienda del PP a los presupuestos de la Junta en la que compromete 210 millones en una partida dotada solo con 7
El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha exigido al PP que explique a los municipios a los que he prometido dinero cómo lo va a pagar
El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha exigido este jueves al PP regional que explique a la ciudadanía, y especialmente a los pueblos a los que ha prometido actuaciones por valor de más de 200 millones ... de euros, cómo los van a sacar de una partida de solo 7 millones.
En referencia a las enmiendas a los presupuestos regionales para el próximo año que ha presentado el PP, Gutiérrez ha considerado estas afirmaciones como una «estafa» y ha pedido que expliquen cómo pueden comprometerse a gastarse más de 200 millones de euros de lo presupuestado en la partida de la Fundación Impulsa para los pueblos de Castilla-La Mancha.
«Hemos pasado de la ocurrencia, de las malas enmiendas, directamente a la estafa. Porque cuando se dice que de una partida de 7 millones de euros el PP se va a gastar obras por valor de más de 200 millones, lo que está haciendo es una estafa a los municipios de Albacete, de Villarrobledo, de Hellín, de Campo de Criptana o de Madridejos y al resto de pueblos que han anunciado», ha criticado.
Gutiérrez ha insistido en que el PP debe explicar ese «déficit presupuestario», que explique de dónde sacan el dinero, y ha cuestionado a qué obras por valor de 195 millones de euros «están engañando», porque la sociedad necesita que se combata la «desinformación» y el «populismo», ha aseverado.
Al tiempo, ha lamentado la no presencia de Núñez ni en el acto del 25N ni en el acto por el Día de la Constitución, y ha avisado de que cuando se «desprecian» los actos institucionales de esta tierra, el PP deja claro que «hay una deriva radical y de pérdida de la institucionalidad por su parte», por lo que el presidente regional del PP, «no puede ser candidato a nada si no se da el ejemplo desde tus propias filas», ha añadido.
En un contexto en el que Castilla-La Mancha está impulsando el Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, es «lamentable» que el líder del principal partido de la oposición «no acudiera a esta cita institucional», ha señalado, y le ha pedido que «rectifique» porque la sociedad merece más que una excusa a sus «desprecios».
Y siguiendo esta línea, en respuesta a preguntas de los periodistas, acerca de que Alberto Núñez Feijóo haya dicho del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es una persona «sensata y con sentido común», Gutiérrez ha asegurado que eso ya lo sabe el conjunto de los castellanomanchegos y castellanomanchegas.
«Lo que también saben es que el líder del PP en Castilla-La Mancha ni tiene sentido común ni es sensato, sino todo lo contrario, es el líder de los bulos, de las ocurrencias y el de, en este caso, como ayer, la falta de respeto institucional al no asistir al día de la Constitución», ha reiterado.
