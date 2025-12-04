Suscribete a
El PSOE tacha de «estafa» la enmienda del PP a los presupuestos de la Junta en la que compromete 210 millones en una partida dotada solo con 7

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha exigido al PP que explique a los municipios a los que he prometido dinero cómo lo va a pagar

Noblejas, Ocaña, Santa Cruz de la Zarza y Villarrubia de Santiago se unen en un proyecto comarcal

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha exigido este jueves al PP regional que explique a la ciudadanía, y especialmente a los pueblos a los que ha prometido actuaciones por valor de más de 200 millones ... de euros, cómo los van a sacar de una partida de solo 7 millones.

