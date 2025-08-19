Cuenca pone en marcha su Comisión del Eclipse 2026 para comenzar los preparativos del evento

La provincia de Cuenca ha comenzado los preparativos para el eclipse solar total que será visible desde la provincia el 12 de agosto de 2026 con la puesta en marcha de la 'Comisión del Eclipse 2026'. Un espacio de coordinación destinado a disponer todas las necesidades ante un evento que, se prevé, supondrá la llegada de miles de turistas a la provincia.

La Comisión ha quedado constituida durante reunión en la que participaron la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Luz Fernández; el delegado de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito; los diputados provinciales, Mayte Megía, José Luis Gómez, Rodrigo Molina y Diego Yuste; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cuenca, Marta Tirado; el gerente de Prodese, Vícto Alcocer; el representante de AstroCuenca, Joaquín Álvaro; el director del Museo de las Ciencias, Javier Semprún; el director de operaciones en Toroverde Cuenca, Luis Noé, y la técnico de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Raquel Álvarez.

La diputada de Turismo ha explicado que durante este primer encuentro se estudiaron las zonas de la provincia más propicias para ver el eclipse y los municipios que están dentro de este recorrido para comenzar a diseñar las acciones y los preparativos para acoger la gran afluencia de turistas que se espera.

Del mismo modo, Megía subrayó la creación de distintos grupos de trabajo con el fin de agilizar y profesionalizar las medidas a desarrollar abarcando áreas tan distintas como la seguridad, el turismo, la cultura o la parte científica.

«España es uno de los pocos países poblados del mundo donde podrá verse este eclipse por lo que los expertos prevén la llegada masiva de turistas a los entornos rurales por ser los que menos contaminación lumínica tienen y por lo tanto los más idóneos para verlo«, ha señalado la titular provincial de Turismo.

«Nuestra Serranía cuenta con el certificado Starlight, lo que la convierte en un lugar privilegiado y tenemos que estar preparados para aprovechar esta gran oportunidad para que el eclipse se convierta en un escaparate internacional de nuestra provincia«, ha sentenciado Megía.

Más temas:

Eclipse

Contaminación

Turismo

Cuenca