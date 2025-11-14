Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Un coche vuelca tras salirse de la vía y empieza a arder en la A-42, en Villaluenga de la Sagra (Toledo)

El aviso se ha dado a las 19:11 horas de este jueves y las dos personas que iban dentro del vehículo han salido por su propio pie y no han querido ser trasladados al hospital

Herido grave un trabajador de 53 años en Mascaraque (Toledo) tras caer desde una altura de nueve metros

Un coche vuelca tras salirse de la vía y empieza a arder en la A-42, en Villaluenga de la Sagra (Toledo)
ABC

FRAN MALARA

Toledo

Un coche ha dado un vuelco total tras salirse de la vía en la A-42, en el término municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo), dirección Madrid, y ha empezado a arder. Las dos personas que viajaban en él pudieron salir del vehículo por ... su propio pie y no han resultado heridas de gravedad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app