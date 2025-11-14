Un coche vuelca tras salirse de la vía y empieza a arder en la A-42, en Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Un coche ha dado un vuelco total tras salirse de la vía en la A-42, en el término municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo), dirección Madrid, y ha empezado a arder. Las dos personas que viajaban en él pudieron salir del vehículo por ... su propio pie y no han resultado heridas de gravedad.

Según han informado a ABC fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 19:11 horas de este jueves en el kilómetro 48 de la A-42, en sentido Madrid.

Las dos personas que viajaban dentro del vehículo eran un chico de 39 años y otro de 33, que no revisten gravedad y no han querido ser trasladados. Ambos han sido atendidos en el lugar de los hechos por un equipo médico de urgencias de Villaluenga de la Sagra y una UVI móvil.

También se han desplazado bomberos para extinguir el fuego, agentes de la Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras para señalizar el tráfico.