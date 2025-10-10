Suscribete a
Castilla-La Mancha reclama a la Unión Europea un programa específico para el olivar en la nueva PAC

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, pide que el sector tenga un tratamiento similar al del viñedo y rechaza la propuesta comunitaria que recorta fondos y programas de desarrollo rural

La producción de aceite este año en Castilla-La Mancha apunta a un 17% menos que la última campaña

La Fiesta del Primer Aceite que celebra Aceites García de la Cruz marca cada año el inicio de la campaña de recolección de aceituna
ABC

Toledo

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha reclamado este viernes la creación de un programa específico para el sector del olivo dentro de la nueva Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de «incorporar sus necesidades ... y transformarlo como se hizo con el viñedo».

