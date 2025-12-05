Bustinduy asegura que la izquierda en Extremadura «tiene una extraordinaria candidata» y augura la «sorpresa» con Irene de Miguel al frente

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la izquierda en Extremadura «tiene una extraordinaria candidata», Irene de Miguel, y cree que la candidatura de Unidas por Extremadura «va a dar la sorpresa y va obtener ... un extraordinario resultado».

A preguntas de los medios de comunicación sobre el inicio de la campaña electoral en Extremadura, Bustinduy ha insistido en que «no da igual a quién votar ni a quién damos la responsabilidad de gestionar lo público», tal y como se ha visto en los últimos años, ya que «las consecuencias de los servicios públicos están en manos de quienes no los respetan».

«Lo hemos visto en Madrid con las residencias, en Castilla y León con los incendios, en Andalucía con la crisis de los cribados en la sanidad pública y este último año vergonzoso en la Comunidad Valenciana. No da igual quién gestione la cosa pública, y Unidas por Extremadura presenta un programa que consiste en una defensa férrea y acérrima del Estado del Bienestar y de los servicios sociales«, ha subrayado.

Por este motivo, el ministro de Derechos Sociales, entre otros cargos, ha pedido el voto para la candidatura de Irene de Miguel y de Unidas por Extremadura y le ha deseado «la mejor de las suertes».