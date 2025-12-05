Suscribete a
Netflix comprará Warner Bros por 72.000 millones de dólares: incluye todo el cátalogo y HBO

Bustinduy asegura que la izquierda en Extremadura «tiene una extraordinaria candidata» y augura la «sorpresa» con Irene de Miguel al frente

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pide el voto para Unidas por Extremadura por un programa de «defensa férrea y acérrima del Estado de Bienestar»

De Miguel (Unidas) asegura que Guardiola «tendrá que pedir perdón y dimitir» tras el 21D

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura por la coalición Unidas por Extremadura, Irene de Miguel
FRAN MALARA

Toledo

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la izquierda en Extremadura «tiene una extraordinaria candidata», Irene de Miguel, y cree que la candidatura de Unidas por Extremadura «va a dar la sorpresa y va obtener ... un extraordinario resultado».

