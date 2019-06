Los sindicatos piden un calendario escolar basado en «criterios pedagógicos» La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha aprueba una propuesta, pero aún faltan por acoplar dos días no lectivos

El calendario escolar es un tetris de difícil solución. Cada año la historia se repite. La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha se reúne con los diferentes actores, estos le trasladan sus propuestas y, a partir de ahí, el Gobierno regional intenta que todas las piezas encajen. Lo cual no siempre es posible.

Este martes se celebró la mesa sectorial entre la administración y los sindicatos, de cuya reunión salió la aprobación de una propuesta de calendario escolar para el próximo curso, el 2019-2020. En las fechas de inicio y fin de los diferentes niveles parece que todo el mundo está de acuerdo.

Así, por ejemplo, las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial empezarían el 9 de septiembre y finalizarían el 19 de junio. Mientras, la Educación Secundaria, Bachillerato, FP Básica, y el segundo curso de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior comenzarían el 12 de septiembre y se prolongarían hasta el 24 de junio (salvo Bachillerato, que termina antes por los exámenes de Evaluación para el Acceso a la Universidad).

Además, las vacaciones de Navidad serían del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos inclusive) y las de Semana Santa entre el 6 y el 13 de abril (también ambos inclusive).

Hasta ahí sin problemas. El asunto se complica por que faltan por acoplar el Día de la Enseñanza y los dos días no lectivos regionales. Los sindicatos han trasladado a la Consejería que estos días se deberían fijar atendiendo a «criterios pedagógicos», no religiosos. Un ejemplo: los sindicatos creen que habría que eliminar la festividad escolar del Corpus Christi, prevista el año que viene para el 11 de junio, al final del curso, lo cual no tiene mucho sentido.

Otro ejemplo: la Consejería propone que el Día de la Enseñanza se celebre el 22 de noviembre, pero ANPE propone el 4 de noviembre y CSIF quiere que sea a finales de octubre.

Ramón Izquierdo, presidente de ANPE en Castilla-La Mancha, explicó a ABC: «Queremos un reparto equilibrado de los días no lectivos. No tiene sentido disgregarlos; hay que favorecer la conciliación de las familias». Izquierdo añade que su sindicato ha propuesto que los dos días no lectivos sean el 20 de marzo y el 4 de mayo para así aglutinar puentes de cuatro días y, a la vez, partir el segundo y tercer trimestre.

Hechas las propuestas, el próximo paso será la reunión del pleno del Consejo Escolar, donde están representados todos los actores. El presidente de ANPE dice que, como muy tarde, la cita será «el próximo martes». De ahí tendría que salir un acuerdo final. En todo caso, la Consejería publicará la resolución en torno al 20 de junio.