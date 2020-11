ENTREVISTA Luis Garicano: «Ninguna comunidad sabe qué hacer con los fondos europeos de recuperación» El cerebro económico de Ciudadanos y videpresidente del Grupo Liberal Europeo ha pasado esta semana por Toledo, donde ha mantenido reuniones con administraciones y empresarios

La amplia trayectoria y experiencia de Luis Garicano (Valladolid, 1967) le ha llevado a ser vicepresidente del Grupo Liberal Europeo, con el que está negociando el reparto de fondos europeos de recuperación de la crisis del coronavirus. Esta semana, el eurodiputado de Ciudadanos ha pasado por Toledo, donde ha mantenido varias reuniones para explicar a las empresas y administraciones cómo tienen que pedir estas ayudas y en qué gastarlas.

Es usted conocido como el cerebro económico de Ciudadanos, además de ser el videpresidente del Grupo Liberal Europeo, con el que participa en la elaboración del sistema de reparto de los fondos de la Unión Europea para la recuperación del coronavirus. ¿Estamos en buenas manos?

Estamos haciendo todo lo posible para conseguir, en primer lugar, buenas condiciones en los préstamos del dinero europeo y, por otro lado, estamos explicando en España los pormenores de este fondo para que se use bien. La razón es que estamos viendo que el Gobierno central no está informando ni a las comunidades autónomas, ni a los ayuntamientos ni a las empresas de la manera en que tiene que pedir estas ayudas y tampoco en qué van a consistir. Estamos hablando de mucho dinero, pero realmente nadie se ha enterado de lo qué es.

¿Cuál cree que debe ser el principal objetivo de esas ayudas? ¿A qué deberían destinarse y en qué deberían gastarse prioritariamente?

Se buscan dos objetivos fundamentales ahora. Por un lado, a corto plazo, hay que asegurarse de que las empresas puedan sobrevivir, ya que hay un gran número de negocios, de empresarios y autónomos que están sufriendo los efectos de los confinamientos y de la pérdida de actividad. Es por ello que desde Ciudadanos ha puesto esta semana encima del Gobierno de España un plan de más de 7.000 millones de euros, muy parecido a lo que se ha hecho en Francia y Alemania, que incluye ayudas directas a estas pequeñas empresas cuando dejan de operar. Y, por otro lado, a medio y largo plazo, se busca reestructurar la economía española, que tiene unos déficit históricos en innovación, en capital humano, sanidad y administraciones públicas. Europa quiere que esté dinero se gaste bien y esta oportunidad no la podemos dejar pasar, pero me temo que el Ejecutivo de Sánchez no está haciendo lo suficiente.

Por lo que se refiere a Castilla-La Mancha, no sé si podemos estar tranquilos. ¿Cree que habrá un reparto justo entre las comunidades autónomas?

Tengo la impresión de que ninguna comunidad autónoma sabe muy bien qué hacer con esos fondos europeos de recuperación. Yo tengo una hipótesis: que sólo lo saben los gobiernos catalán y vasco o que no lo sabe ninguno. A mí me da miedo de que el Gobierno de España use este dinero para cerrar sus pactos de coalición y un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de para ayudar al futuro del país.

Como estamos hablando de dinero, ¿cómo ve la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)? Justo ahora que acaba de comenzar su debate en el Congreso de los Diputados, ¿le cuenta algo la presidenta de su partido, Inés Arrimadas?

Me tiene informado, pero yo no estoy en esa negociación, ya que hay otro equipo de Ciudadanos que se encarga de negociar este asunto.

¿Cree que Ciudadanos debería apoyar los PGE o lo ve imposible si tienen que subirse al mismo carro que independentistas, Bildu y Podemos?

Yo con Bildu y con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no iría a ninguna parte.

Este argumento está muy en la línea de lo que piensa el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page. No sé qué le parece su figura dentro del PSOE y su gestión al frente de Castilla-La Mancha. ¿Cree que se podría entender bien con él?

Hay un segmento del PSOE que incluye, entre otros, a García-Page o Javier Lambán, el presidente de Aragón, que es más sensato y más razonable que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que lo está poniendo muy difícil. Esto se demuestra al ver cómo están funcionando las comunidades autónomas con un menor nivel de crispación.

En cualquier caso, no sé cómo calificaría a Ciudadanos, ya que es un partido que se mueve en un terreno ideológico muy difuso. Tan pronto pactan con el PSOE algunas cuestiones como se hacen la foto de Colón junto a Vox, con los que comparten acuerdos de gobierno como en Madrid y Andalucía. ¿No cree que estas idas y vueltas le han hecho mucho daño al partido?

Ciudadanos lo que tiene que hacer es demostrar su utilidad en base a sus principios y sus objetivos. Eso puede, en algunas ocasiones, conseguirse con pactos con el espectro del centro-izquierda y otras veces con el centro-derecha. La cuestión no es con quién se llega a acuerdos, sino demostrar a los ciudadanos que, gracias a nuestra gestión, las cosas funcionan mejor.

De todos modos, usted ha sido muy crítico con el discurso de Vox. ¿Qué teme de este partido?

Yo creo que Vox demuestra, cada vez más, su carácter populista y antieuropeísta, que es todo lo contrario a lo que necesitamos. Su líder, Santiago Abascal ha comparado en alguna ocasión a la Unión Europea con un sistema totalitario, pero la realidad es que Europa es lo único que mantiene a España viva en este momento, tanto económicamente como políticamente.

En este sentido, hablando de política internacional, ¿cree que el mundo y Estados Unidos puede bajar el diapasón tras la derrota de Donald Trump y el triunfo de Joe Biden?

Creo que habrá un cambio de discurso porque iremos hacia un tono muchísimo más dialogante y con menos confrontación entre todas las áreas comerciales. La UE tiene sus intereses y nunca han cambiado, pero Estados Unidos, en los últimos cuatro años, cada vez se ha alejado más de Europa.

Volviendo a Castilla-La Mancha, usted que estuvo en el Consejo de Administración de Liberbank entre 2012 y 2016, ¿cómo ve su fusión con Unicaja? No sé si los clientes y los trabajadores pueden estar tranquilos, ya que se empieza a hablar de ajustes.

Es bueno, en general, y en el caso de Liberbank y Unicaja en particular, que haya mayor concentración bancaria porque tenemos una gran debilidad en nuestro sistema financiero que requiere que se fortalezca.

Usted que trabaja donde se cuecen las decisiones que afectan a la UE y, por ende, a España, ¿cómo se ve el futuro desde allí? ¿Cree que de esta pandemia saldremos, si no más fuertes, más unidos, o no?

Europa ha sido el gran elemento de estabilidad durante la pandemia. Tras unos meses, en torno a febrero o marzo, en los que la UE estaba algo despistada, el papel del Parlamento Europeo ha sido crucial para una estabilización financiera y monetaria. Muestra de ello es precisamente el fondo de recuperación económica, que ha servido para dar confianza a los países, para que supieran que contaban con el respaldo inequívoco de las instituciones europeas. Por lo tanto, creo que Europa ha demostrado su utilidad durante esta crisis y espero que salga fortalecida, con la esperanza además, gracias a las tres vacunas que están llegando a su fase final, de que empezaremos a ver la luz al final del túnel en los próximos meses, llegando al próximo verano con una situación más clara.