Un enfermo de ELA reta a Mireia Belmonte El director general de Deportes de Castilla-La Mancha nadará 100 metros, si la deportista apoya en persona un acto solidario

Manuel Moreno

Juan Ramón Amores (Albacete, 1977) se ha venido arriba. Ha retado a la mejor nadadora española de la historia. Si Mireia Belmonte acude a un acto solidario en La Roda (Albacete) en favor de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), él intentará nadar 100 metros. Día: 6 de octubre. Lugar: la piscina «David Castro Fajardo». Hora: Juan Ramón se adapta a la agenda de Mireia. «Con que ella esté, será suficiente. Si quiere nadar, mejor —se conforma el retador, que jugará en casa, en su pueblo natal—. Para mí es un gran desafío, una maratón; principalmente, porque me cuesta muchísimo levantar los brazos. Este verano lo intenté en la piscina, nadé 10 metros y estaba cansado».

Maestro de Educación Física y entrenador de natación, Amores sufre esa enfermedad neurodegenerativa desde hace casi tres años. El 13 de noviembre de 2015, viernes, le comunicaron en una clínica que padecía ELA, la misma patología del científico Stephen Hawking. Eran las cinco de la tarde. «Lloré todo lo que pude, pero hubo un chasquido en mi mente y, a las siete de la tarde, me fui a trabajar, aunque todo el mundo me decía que me fuera a casa». Juan Ramón solo llevaba un mes al frente de la Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, cargo que sigue desempeñando.

Precisamente una frase de Stephen Hawking te saluda si ves el estado de WhatsApp en el teléfono de Amores: «Cuando las expectativas de uno se reducen a cero, uno aprecia realmente todo lo que tiene».

Desde aquel 13 de noviembre de 2015, la fortaleza de Juan Ramón es desmedida. Ya no se asfixia ante un problema pequeñito; los relativiza. No quiere ser como esas personas que van por la calle enfadadas con el mundo. Y lucha también por dar a conocer una enfermedad tan dura como la ELA, conocida también como de Lou Gehrig.

RT Yo no sé si mi cuerpo aguantará un año más, pero tengo claro que este año es el único #reto70k q tengo! Si @miss_belmont se decide a venir yo me comprometo a nadar 50 metros, que en mi caso es una maratón. Necesitamos que la gente conozca q #laELAexiste y tu ayuda es la mejor pic.twitter.com/Q6P0LZCkGR — JUAN RAMON AMORES (@jramoresdg) September 1, 2018

El reto de Juan Ramón a Mireia es una manera de llamar la atención de un reconocido deportista, que puede hacer lo más importante en estos acontecimientos: «Muchas veces no es lo que se recaude, sino que a la ciudadanía le llegue que se está luchando contra una enfermedad rara, como es el caso de la ELA. Por eso se me ocurrió este desafío, con el fin de que se diera visibilidad a esta patología».

En un principio, Juan Ramón se marcó el reto de nadar 50 metros. Sin embargo, se ha envalentonado y ha decidido doblar la apuesta. «No sé si mi cuerpo aguantará un año más, no sé si será mi último reto, pero sí que sería tu primero. ¿Te apuntas, Mireia?», ha escrito Amores en sus cuentas de Facebook y Twitter. «Sé que la invitación le ha llegado, pero no ha contestado. Si Mireia viene, nado 100 metros, dos largos. Es un esfuerzo muy grande para mí —recalca—. Ella solo tiene que estar. Ahora bien, yo no nadaré si no viene».

Si Mireia aparece por la piscina de La Roda, la deportista española no estará sola. Verá a especialistas como Judith Ignacio, Marc Sánchez, Jaime Marqués, Javier Rivas, Pau Beltrán, Rebeca Santos o el paralímpico Xavi Torres. Será la tercera edición de este reto para conseguir financiación, que la asociación Siempre Adelante destinará a la investigación de la ELA.

Casi 700 nadadores de varios clubes de Castilla-La Mancha y de fuera de la región participarán en las actividades acuáticas que se desarrollarán durante todo el día. Cada equipo pagará una cantidad de dinero por nadar 10.000 metros por turnos.

La jornada empezará a las siete de la mañana, cuando seis nadadores recorrerán por relevos 70 kilómetros en una calle de la piscina. Ya están vendiendo papeletas, a tres euros la unidad, para que cada comprador les patrocine nadar cincuenta metros.

Además de colaborar, los propietarios de las papeletas entrarán en un sorteo de material donado, como una camiseta firmada por todos los futbolistas del Real Madrid, otra de Gabi con las rúbricas de los jugadores del Atlético de Madrid y una más de Iniesta cuando era blaugrana. También un mono del triatleta David Castro.

En otras calles, casi siete centenares de deportistas nadarán también por la ELA. Y todos con una misma consigna: «Luchar, empatizar y visibilizar». Palabra de Juan Ramón Amores.