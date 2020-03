En Castilla-La Mancha ya han muerto 271 personas por coronavirus en residencias de mayores Son el 38,3 por ciento del total de fallecidos en la región. Además, hay 577 personas que han dado postivo en estos centros

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha revelado este martes que en las residencias de mayores de la región ya han fallecido 271 personas y hay 577 contagiados de coronavirus. Hay que recordar que, de momento, en Castilla-La Mancha han fallecido 708 personas por esta enfermedad. Es decir, que esas 271 suponen el 38,3 por ciento del total.

Además de este dato, Fernández Sanz ha explicado el nuevo plan de acción de la Junta en las residencias, que se han dividido según sea la incidencia del coronavirus. Las que tienen un gran número de positivos pasan a denominarse Centros de Supervisión Sanitaria Continuada; luego están las que albergan personas con sintomatología, pero que no han desarrollado la enfermedad; y, por último, las de atención socio-sanitaria ordinaria.

El objetivo es que los más vulnerables, entre los que se encuentran mayores, discapacitados y personas con trastorno mental, sean atendidos en un dispositivo socio-sanitario integral que cubra todas sus necesidades.

Como personas beneficiarias, se encuentran aquellas ingresadas que proceden de una residencia y que no precisan asistencia hospitalaria, pero no pueden volver a la residencia de origen porque la residencia de origen no tiene posibilidad de prestarle asistencia o cuidado.

También personas ingresadas que proceden de su domicilio, que no precisan asistencia hospitalaria, pero que no pueden volver a su domicilio particular porque no reúne las condiciones necesarias de aislamiento o su situación familiar, personal, de cuidados ha cambiado y no tienen posibilidad de cuidados

Además, pacientes que proceden de residencias, que han sido atendidas en urgencias, que no precisan asistencia hospitalaria y no pueden volver a la residencia de origen.

De otro lado, personas vulnerables, frágiles que viven en su domicilio y se han quedado solos o sus cuidadores están ingresados o han fallecido; además de residentes que enferman por esta pandemia y que no precisan atención hospitalaria.

Según el consejero, se gestionan diariamente más de 100 situaciones diferentes, individualizadas, con el objetivo de utilizar el recurso adecuado y adaptado a las necesidades de las personas. En estos momentos hay alrededor de 300 plazas en dispositivos socio-sanitarios para cubrir las necesidades que vayan surgiendo.

Por otro lado, respecto a la evolución de casos en la región puede detectarse una pequeña tendencia «esperanzadora», y si bien no ha querido «pecar de triunfalismo», se puede «aventurar una mejoría» toda vez que los repuntes en el número de contagiados sigue disminuyendo porcentualmente.