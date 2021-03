El Rey viaja este viernes a Cataluña acompañado por Sánchez Don Felipe y el presidente del Gobierno acudirán a la fábrica de Seat de Martorell La visita se produce en un momento convulso en el que se suceden los disturbios en Barcelona

Almudena Martínez-Fornés Madrid Actualizado: 01/03/2021 18:27h

El Rey tiene previsto viajar el próximo viernes a Cataluña para visitar la fábrica de Seat en Martorell. Don Felipe realizará esta visita acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos retomarán una visita que inicialmente fue anunciada para el pasado mes de diciembre, pero que tuvo que ser aplazada después de que Sánchez se viera obligado a guardar cuarentena tras haber mantenido contacto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dio positivo a Covid.

La visita del Rey y Sánchez a Cataluña solo ha sido confirmada, por el momento, por fuentes gubernamentales, pero no por el Palacio de La Zarzuela, en cuya agenda pública no figura este desplazamiento. No obstante, Don Felipe viajó de incógnito el pasado 21 de diciembre a Barcelona, sin que la Casa del Rey anunciara la visita con antelación. En esa ocasión, acudió a entregar el premio Cervantes al poeta Joan Margarit, que falleció el pasado 16 de febrero.

La nueva visita de Don Felipe y Sánchez a Cataluña se produce en un momento convulso, en el que noche a noche siguen produciéndose violentos disturbios en Barcelona. Además, la visita coincide con el proceso de negociaciones para formar un nuevo gobierno autonómico tras las elecciones celebradas el pasado 14 de febrero.

Esta será la primera visita que el Rey realice a Cataluña en 2021. El año pasado, entre la pandemia y el veto del presidente del Gobierno, que no le permitió asistir a la entrega de diplomas a los nuevos jueces, Don Felipe solo pudo visitar tres veces la Comunidad, la última de incógnito. Tradicionalmente, Cataluña era la Comunidad autónoma que albergaba más actos de la Corona, después de Madrid. En lo que va de reinado, Don Felipe ha viajado a Cataluña en 42 ocasiones.