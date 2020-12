Las encuestas avalan el papel del Rey durante 2020 Máxima expectación ante el Mensaje de Navidad más difícil del reinado

Itziar Reyero SEGUIR Almudena Martínez-Fornés SEGUIR Madrid Actualizado: 24/12/2020 05:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Rey ultima su Mensaje de Navidad más difícil: devolver la confianza a una España conmocionada

El Rey dirigirá esta noche el Mensaje de Navidad más difícil de su reinado por las enormes expectativas que ha generado. Se da por hecho que Don Felipe transmitirá esperanza a un país conmocionado por la pandemia y sus consecuencias económicas, políticas y sociales; que trazará el camino a seguir a un país cada vez más polarizado y que volverá a marcar distancias con el comportamiento privado de Don Juan Carlos, después de que su padre abandonara España en agosto.

Aunque el Mensaje de Don Felipe ya estaba grabado ayer, los equipos de TVE se quedarán instalados en La Zarzuela, como es habitual, por si ocurriera un imprevisto antes de su emisión y hubiera que modificarlo. El Mensaje podrá seguirse a las 21 horas por las principales cadenas de televisión, excepto la vasca, ETB, y la catalana, TV3.

«No se está dirimiendo entre modelos de Estado, sino entre liderazgos personales. Y ahí Felipe VI le gana de calle a Iglesias», afirma Narciso Michavila (GAD3)

A pesar de las circunstancias, el Rey termina el año reforzado en cuanto a popularidad. La estrategia de acoso y derribo de la Monarquía, puesta en marcha por Pablo Iglesias y dirigida por primera vez desde el Consejo de Ministros, ha fracasado a tenor de los datos que arrojan los estudios de opinión, que sitúan a Don Felipe en cotas históricas de apoyo popular.

En un año muy difícil para la Corona, los españoles renuevan su confianza en la Institución monárquica y en el desempeño del Rey como Jefe del Estado en un momento de fuerte polarización política partidista. Tres de cada cuatro ciudadanos (74%) respaldan la labor del Rey, según el último sondeo de Metroscopia «El Pulso de España», elaborado entre el 11 y el 14 de diciembre. De esta encuesta se desprende que el 79% de los votantes socialistas aprueba la labor de Don Felipe, mientras que el apoyo supera el 90% entre los votantes de la derecha.

Acoso y derribo de Podemos

Podemos y los independentistas han recrudecido estos últimos meses su ofensiva contra la Monarquía Parlamentaria, aunque su llama no ha prendido en la opinión pública. Más bien al contrario, este estudio refleja que hasta a los votantes de Podemos les parece «poco digno» atacar una figura que por su carácter neutral no puede defenderse, como señaló José Juan Toharia (Metroscopia) en Onda Cero el lunes. Además, el 60% de los españoles considera que la Corona no está en discusión, sino el comportamiento de Don Juan Carlos. «No se está dirimiendo entre modelos de Estado, sino entre liderazgos personales. Y ahí Felipe VI le gana de calle a Iglesias», coincide Narciso Michavila (GAD3).

Según el CIS, la Monarquía es un problema para el 0,3% de los españoles. Quien sí pierde apoyo es Podemos (10, 8%), empatado con Ciudadanos.