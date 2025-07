La carta de dimisión de Noelia Núñez: «Creo que pedir perdón no es suficiente»

La ya exdiputada del PP Noelia Núñez ha presentado este miércoles por la tarde su dimisión después de reconocer esta mañana que había «presentado información incorrecta» en su ficha personal en el Congreso.

«La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía», ha escrito Núñez en un mensaje en su perfil en la red social X, que ha acompañado de la misiva. «No, no somos como ellos», ha zanjado.

Además de su escaño en la Cámara Baja, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital ha abandonado también sus cargos orgánicos dentro del partido, al igual que su acta de concejal en Fuenlabrada.

Lee el texto completo

«A través de este escrito, quiero comunicar que, tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados, asumo toda la responsabilidad de mis propios actos. En coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales.

Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles. Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia. Los españoles no merecen otra cosa, los españoles no merecen menos.

Quiero dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza. Contarán con mi admiración y lealtad allá donde esté. También agradezco las oportunidades que siempre he recibido en el PP. Especialmente, ha sido un orgullo hacer política y ser candidata a la Alcaldía, en mi casa, en Fuenlabrada.

También quiero señalar que quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero. Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE ni los míos se corresponden con los de aquellos dirigentes que practican, aceptan o toleran cualquier tipo de práctica inapropiada o incluso conducta delictiva.

Con mi decisión, muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos y sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos.

Para finalizar, añado este párrafo de la carta que he remitido al presidente de mi partido: «La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo, con esta decisión, asumo la mía».

Creo que es lo mejor para la política, para el PP y para mi propia familia. A ellos les pido perdón por años de ausencias y lamento el dolor que están padeciendo en las últimas horas».